10月24日に全国公開される、なにわ男子の長尾謙杜と山田杏奈のW主演映画『恋に至る病』の主題歌メイン予告と新場面写真が公開された。

参考：なにわ男子 長尾謙杜と山田杏奈が頬に触れながら向き合う様子も 『恋に至る病』新場面写真

斜線堂有紀による同名小説を原作にした本作は、内気な男子高校生とクラスの人気者のふたりによる不器用で一途な初恋を軸に、同級生の不審死や恋人への恐ろしい疑惑が入り混じるピュアで刺激的なラブストーリー。『余命1ヶ月の花嫁』『月の満ち欠け』の廣木隆一が監督を務めた。

内気な男子高校生・宮嶺望を長尾、彼の人生を大きく変えることになる寄河景を山田が演じ、W主演を務める。そのほか、醍醐虎汰朗、中井友望、中川翼、上原あまね、小林桃子、井本彩花、真弓孟之（AmBitious）、忍成修吾、河井青葉、前田敦子が共演に名を連ねる。

公開されたのは、Saucy Dogの書き下ろし楽曲にのせた主題歌メイン予告。冒頭では、転校生の内気な少年・宮嶺（長尾謙杜）と、クラスのカリスマ的存在の少女・景（山田杏奈）が出会い、互いに惹かれあっていくピュアな恋の様子が描かれる。自転車での登下校や水族館デート、宮嶺の部屋で2人で過ごす様子など、高校生の初心でかわいらしい恋愛模様が垣間見えるが、「殺してやりたいと思えてしまうくらい純粋な愛だった」という衝撃的な歌詞が。サビとともに映像は一変し、明るい青春の空気に陰りが蔓延。善良な少女だったはずの景に次第に疑念を抱いていく宮嶺の姿が捉えられている。

さらに、宮嶺が景を強く抱きしめる場面写真では、大好きな景が殺人犯なのではないかという疑念と不安に駆られながらも、どうしようもなく景を想う宮嶺の感情が、抱擁の瞬間にそのまま投影されている。（文＝リアルサウンド編集部）