10月10日よりTBS系で放送がスタートする、波瑠と川栄李奈がW主演を務める金曜ドラマ『フェイクマミー』に、筒井真理子、利重剛、若林時英、宮尾俊太郎、朝井大智、筧美和子、浅川梨奈が出演することが発表された。

本作は、次世代を担う脚本家の発掘・育成を目的としたプロジェクト「TBS NEXT WRITERS CHALLENGE」の第1回で大賞を受賞した園村三の『フェイク・マミー』をドラマ化するファミリークライムエンターテインメント。正反対の人生を歩んできた2人の女性が、子どもの未来のために“母親のなりすまし”という禁断の契約を結ぶ。

W主演を務める波瑠と川栄のほか、向井康二（Snow Man）、中村蒼、池村碧彩、田中みな実、笠松将、野呂佳代、橋本マナミ、中田クルミが出演する。

筒井が演じるのは、薫（波瑠）の母親・花村聖子。几帳面な性格で、東大卒で大手企業に就職した一人娘の薫のことを誇りに思っているが、娘を心配に想うあまりきついことを言ってしまうことも･。波瑠と筒井は映画『アナログ』（2023年）以来、2年ぶりの共演となる。

利重が演じるのは、名門私立・柳和学園小学校の校長・樫村謙一郎。規律と伝統を重んじる柳和学園小学校に相応しい、厳格な教育者だ。

若林が演じるのは、RAINBOWLABの若手社員・町田大輝。黒木（向井康二）の後輩で、ミスは多いが先輩たちに愛されるキャラクターだ。

宮尾が演じるのは、柳和学園小学校の教師・野添達也。学年主任を任されており、智也（中村蒼）のお目付け役だ。

朝井が演じるのは、謎の男（笠松将）の部下として働く上杉雅仁。上杉が物語とどう関係してくるのか。

筧が演じるのは、薫がかつて勤めていた大手企業・三ツ橋商事時代の同期・高梨由実。由実は出産した後、育児と仕事を両立するために時短勤務へとシフトした子育て中の“ワーママ”である。

浅川が演じるのは、RAINBOWLABが展開する商品・虹汁の旗艦店「Itteki」の店員・藤崎渚。どことなく茉海恵（川栄李奈）に雰囲気が似ている。

（文＝リアルサウンド編集部）