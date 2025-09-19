NEON製作のホラー映画『Shelby Oaks（原題）』が、『シェルビー・オークス』の邦題で12月12日に日本公開されることが決定した。

参考：カンヌ＆アカデミー賞でも快進撃 映画会社「NEON」とNYに向けられる熱い眼差し

YouTubeチャンネル登録者数200万人を超えるクリス・スタックマンの初監督作となる本作は、米最大手クラウドファンディングサイト「Kickstarter」でホラープロジェクト史上最高額となる130万ドル以上を集め話題となったホラー映画。『エクソシスト 信じる者』や『アッシャー家の崩壊』のマイク・フラナガンがエグゼクティブプロデューサーとして参加した。

『アイス・ツイスター』などのカミール・サリヴァンが主演を務め、共演には『神は銃弾』のブレンダン・セクストン三世、『NOPE／ノープ』のキース・デヴィッドらが名を連ねた。

オハイオ州の廃墟と化した町シェルビー・オークスで、人気ホラー実況チャンネル『パラノーマル・パラノイド』のMCライリー・ブレナンが忽然と姿を消した。事件は未解決のまま 12年後、妹の行方を追う姉ミアのもとに失踪の瞬間を映した一本のビデオテープが届く。映像を手掛かりに事件の真相を探るミア。現場に残った奇妙な刻印、幼少期の悪夢、呪われた町の歴史、言い伝え……すべての謎が紐解かれた時、辿り着いたのはあまりにも恐ろしい事実だった。

あわせてメインビジュアルと予告編が公開。メインビジュアルは、暗闇を背景に女性のシルエットだけが光に浮かび上がり、“見てはいけない”恐怖に駆られる不穏なデザインとなっている。

映画『シェルビー・オークス』予告編 予告編では、届けられたビデオテープを手がかりに失踪事件の真相に迫る姉・ミアの様子が描かれている。（文＝リアルサウンド編集部）