¡ÖÇßÆÇ¤Î¸¶°ø¡×¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©ÀøÉú´ü´Ö¤ä¸¡ººË¡¤â²òÀâ¡ª¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û
ÇßÆÇ¤ÏÀ´¶À÷¾É¤Î°ì¤Ä¤ÇÍ½ËÉ¤ä¼£ÎÅ¤¬²ÄÇ½¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
ÇßÆÇ¤Ë¤ÏÆÃÄ§Åª¤Ê½é´ü¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¡¢Áá´ü¤Ë¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼£Ìþ¤È´¶À÷³ÈÂçËÉ»ß¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÇßÆÇ¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¸¶°ø¤äÈ¯¸«¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸¡ºº¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÇßÆÇ¤Î¸¶°ø¤ä¸¡ºº
ÇßÆÇ¤Î¸¶°ø¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÇßÆÇ¤Ï¡¢¤é¤»¤ó·¿¤ÎºÙ¶Ý¤Ç¤¢¤ëÇßÆÇ¥È¥ì¥Ý¥Íー¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë´¶À÷¾É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ê´¶À÷·ÐÏ©¤ÏÀ¹Ô°Ù¤Ç¡¢À´¶À÷¾É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇßÆÇ¥È¥ì¥Ý¥Íー¥Þ¤Ï¿Í¤Ë¤Î¤ß´¶À÷¤·¡¢ÂÎ³°¤Ç¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æ±¤¸¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ëÄøÅÙ¤Ç¤Ï´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤ÏÄã¤¯¡¢À¹Ô°Ù¤Ê¤ÉÄ¾ÀÜÅª¤ÊÀÜ¿¨¤òÈ¼¤¦¹Ô°Ù¤¬´¶À÷¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÂÌ¾¤Ï¡¢¾É¾õ¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ëÀÖ¤¤È¯¿¾¤¬ÍÌÇß¤Ë»÷¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Í³Íè¤Ç¤¹¡£´¶À÷¼Ô¤ÎÇ´Ëì¤äÂÎ±Õ¤¬ÀÜ¿¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´¶À÷¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Éー¥à¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ê´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤òÄã²¼¤µ¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¥¹¤ä¥ªー¥é¥ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤â´¶À÷¤·¤¦¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ç¥¿±Ãæ¤ËÇßÆÇ¤¬ÂÎÆâ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÂÛÈ×¤òÄÌ²á¤·¤ÆÂÛ»ù¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÛÆâ¤Ç´¶À÷¤·¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤ÇÎ®»º¤äÀèÅ·ÇßÆÇ¤¬°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇßÆÇÈ¯¾É¤Þ¤Ç¤ÎÀøÉú´ü´Ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀøÉú´ü´Ö¤È¤Ï¡¢´¶À÷¤«¤é¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Áá¤¤´ü´Ö¤Ç¤Ï1½µ´Ö
Ä¹¤¤´ü´Ö¤Ç¤Ï90Æü´Ö
Ê¿¶Ñ¤Ç3½µ´Ö
ÃË½÷´Ö¤Ç¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀøÉú´ü´ÖÃæ¤âºÙ¶Ý¤ÏÁý¿£¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÇ´Ëì¾É¾õ¤«¤éÂ¾¼Ô¤Ø¤Î´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´¶À÷¾É¤ËØí´µ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¸¡ºº¤Ç¸¡½Ð¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤ÊÀøÉú´ü´Ö¤Î»þ´ü¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥Ô¥ê¥ª¥É¤È¤¤¤¤¡¢¸¡ºº¤¬ÌäÂê¤Ê¤¯¤Æ¤âºÆ¸¡ºº¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÀ´¶À÷¾É¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ë¹Ô°Ù¸å¤Ï¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¤òÃí°Õ¿¼¤¯´Ñ»¡¤·¤¿¤ê¡¢Â¾¼Ô¤È¤ÎÀ¹Ô°Ù¤âÈò¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤È¼þ°Ï¤ò¼é¤ë¹ÔÆ°¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÇßÆÇ¤Î¸¡ºº¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©ÇßÆÇ¤Ïµ¶Áõ¤ÎÃ£¿Í¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¾É¾õ¤Î´ÕÊÌ¤ä¸¡ºº¤Ç¤ÎÈ¯¸«¤¬Æñ¤·¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÇßÆÇ¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î¸¡ººÀïÎ¬¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÇßÆÇ¤òµ¿¤Ã¤Æ¸¡ºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÀµ³Î¤ÊÌä¿Ç¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÇßÆÇ¤Î¸¡ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊýË¡¤ÈÆÃÄ§¤ò°Ê²¼¤Ëµó¤²¤Þ¤¹¡£
ÇÝÍÜ¡§¥¦¥µ¥®¤ÎâÐ´Ý¤Ç¤ÎÇÝÍÜ¤¬´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¸¡ÂÎ¤«¤é¶Ý¤òÈ¯°é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÍ£°ì¤Î¼êÃÊ
¶Ý¤Î´Ñ»¡¡§Warthin-starry¡Ê¥ï¥ë¥Á¥ó¡¦¥¹¥¿ー¥êー¡ËÀ÷¿§¤ä¥®¥à¥¶À÷¿§¤Ê¤É¤ÎÆÃ¼ìÀ÷¿§¤ò¹Ô¤¤¶À¸«
CR¡§¶Ý¤Î°äÅÁ»Ò¤òÆÃ°ÛÅª¤ËÁýÉý¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ¸ºß¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë
¾åµ¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼Â»Ü²ÄÇ½¤Ê»ÜÀß¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê·ìÀ¶³ØÅª¸¡ºº¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èó¥È¥ì¥Ý¥Íー¥Þ¹³¸¶¸¡ºº¡§¥«¥ë¥¸¥ª¥ê¥Ô¥óー¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ëー¥ì¥·¥Á¥ó¤Î»é¼Á¹³¸¶¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇßÆÇ¤Ë»÷¤¿À®Ê¬¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¸¡ºº
¥È¥ì¥Ý¥Íー¥Þ¹³¸¶¸¡ºº¡§ÇßÆÇ¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸¡½Ð¤¹¤ëÆÃ°ÛÀ¤¬¹â¤¤¸¡ºº
¤³¤ÎÆó¤Ä¤Î¸¡ºº·ë²Ì¤ò¤â¤È¤ËÀµ³Î¤Ë²ò¼á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¸¡ºº¤ÏËüÇ½¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÇßÆÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¸¡ºº¤Ç¸¡½Ð¤µ¤ì¤ëµ¶ÍÛÀ¤È¡¢ÇßÆÇ¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¸¡ºº¤Ç¸¡½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤µ¶±¢À¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
ÇßÆÇ¤Ï¡¢ÇßÆÇ¥È¥ì¥Ý¥Íー¥Þ¤Ë¤è¤ë´¶À÷¾É¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£´¶À÷·ÐÏ©¤Ï¼ç¤ËÀ¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ëÀÜ¿¨´¶À÷¤Ç¡¢´¶À÷¸åÌó3½µ´Ö¤ÎÀøÉú´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢¾É¾õ¤¬½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ÀøÉú´ü´Ö¤ÏÄ¹¤¤´ü´Ö¤Ç90Æü´Ö¤È¤ÎÊó¹ð¤â¤¢¤ê¡¢¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£½é´ü¤Î¾É¾õ¤ÏÄË¤ß¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¤·¤³¤ê¤äÄÙáç¤Ç¡¢ÊüÃÖ¤·¤Æ¤â¼«Á³¤Ë¾Ã¼º¤·¤Þ¤¹¡£
ÇßÆÇ¤Ï¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¿À·ÐÇßÆÇ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãæ¿õ¿À·Ð¤¬¿¯¤µ¤ì¤Æ½Å¾É²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼£ÎÅ¸å¤âÄê´üÅª¤Ê¸¡ºº¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¡¢¼£ÎÅÃæ¤Ë¤ÏÀ¹Ô°Ù¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
