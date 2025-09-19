Creepy Nuts、今夜放送の『Mステ』で人気アニメのOP＆EDテーマを披露！「音楽性の幅に注目して」（DJ松永）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

9月19日21時からテレビ朝日にて『ミュージックステーション』が放送される。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

XG「GALA」

Creepy Nuts「Mirage」「眠れ」

Da-iCE「CITRUS」「ノンフィクションズ」

Number_i「Numbers Ur Zone」

HANA「BAD LOVE」

森山直太朗「あの世でね」

※アーティスト名五十音順

■ビルボード「世界でヒットしている日本の楽曲」で史上初のトップ３独占

Creepy Nutsがイギリス、フランス、ドイツ、南アフリカで1位獲得し、人気アニメのオープニングテーマにもなっている「Mirage」、エンディングテーマの「眠れ」の2曲を披露。

「Mirage」は、世界でヒットしている日本の楽曲（Billboard Global Japan Songs excl. Japan）で1位を獲得、「オトノケ」「Bling-Bang-Bang Born」も2位、3位にランクインし、史上初のトップ３独占を果たした。

今夜のMステでのパフォーマンスを前に、「久々にテレビでライブできるのが楽しみ」とDJ松永。海外での人気に関し、「音楽性の幅についてリアクションいただけることがうれしかった」と振り返り、今夜披露する2曲でも「音楽性の幅」に注目してほしいと話した。

■XGとHANAが共演

XGとHANAの共演にも注目。XGは放送当日にリリースされる最新曲「GALA」をテレビ初パフォーマンス。

HANAはメンバーのJISOO、MOMOKAが作詞に参加、NAOKOが中心となって振り付けを制作した「BAD LOVE」を披露する。

他にも、Da-iCEは2020年発表のヒット曲で日本レコード大賞を受賞した「CITRUS」、2025夏の高校野球応援ソング／「熱闘甲子園」テーマソングにもなっていた「ノンフィクションズ」を披露。

Number_iは、2ndフルアルバムからの先行シングル、メンバーのバキバキのダンスパフォーマンスが話題の「Number Ur Zone」をパフォーマンス。森山直太朗は、伊藤沙莉主演映画の主題歌「あの世でね」を歌唱する。

※メイン写真はCreepy Nuts

■番組情報

テレビ朝日『ミュージックステーション』

09/19（金）21:00～

出演：タモリ、鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）

