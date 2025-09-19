ポケットサイズなのに本格調理！【アイリスオーヤマ】低温調理器ポケットシェフがAmazonで販売中！
袋に入れてほったらかしでもお肉がやわらかジューシーに仕上がる！【アイリスオーヤマ】低温調理器ポケットシェフがAmazonで販売中！
火も水もいらない。新しいカタチの低温調理器 PocketChef。密封袋とPocketChefの2つで簡単低温調理。
低温でじっくり加熱することで、肉汁や旨味を食材にぎゅっと閉じ込める。赤身ブロック肉やパサつきがちな鶏むね肉も、低温調理なら圧倒的なやわらかさと味わいに。
かんたんPocketChefの使い方
1、食材と調味料をチャック付きの密封袋に空気を抜いて入れる。
2、準備した食材をポーチに入れる。
3、調理温度と調理時間を設定して調理開始。
あとは待つだけ。音が鳴ったらできあがり。
薄型の特殊フィルムヒーターを採用することで今までになかったポケット型の低温調理器が実現。三層構造で食材をしっかりと温める。
