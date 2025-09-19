お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（50）が、17日に放送されたHBC北海道放送「ジンギス談！」（水曜後11・56）に出演。大物ロック歌手と遭遇した話を回想した。

番組は7月20日に豪華ゲストを迎えて公開収録されたもので、第1回はサンドウィッチマンが登場。そこでタカアンドトシ・トシが、飛行機で松平健と臨席になり、若手の頃で自分の存在など知らないと思っていたら、松平から「いつも見ています」とあいさつされた驚きの出来事を振り返った。

すると伊達は「ちゃんと自己紹介しないといけないぐらいの人がいるじゃないですか」と話し、「内田裕也さんが、斜め前で中華食べていたんですよ」と自身の体験談を回想した。

「金髪で、もうマフィアみたいになっていて」と、内田裕也さんの見た目を冗談めかして話した伊達だったが、そもそも内田さんとは面識がない。

「漫才やってます、サンドウィッチマンです、というのも…。“シェケナベイベー”って言われるだけじゃない？」と会話が続かないだろうと想像し、トシが「どういう返し？」とツッコんだ。

そのため伊達は「斜め前なんですけど、1回も見てない感じで食べていた」と目も合わさないで、気づかないふりをしたと告白。「それしか方法ない」と話していた。