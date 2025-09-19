ベテランから技術継承ができず補修や更新も追いつかなくなる…。水インフラを24時間支える水道職員の人材不足による深刻な影響

私たちの生活に欠かせない水。水が流れてきて、流れていくことで支えられている。



その水道インフラは、24時間体制で維持管理され、多種多様な専門職の人たちが関わっている。しかし、最近では人材面での課題も生まれている。ベテランから技術の継承ができず、ひいてはそれが将来的に事故の発見の遅れやその対応の遅延につながりかねないという。



水ジャーナリスト・橋本淳司さんの著書『あなたの街の上下水道が危ない！』（扶桑社）から一部抜粋・再編集して紹介する。

誰が水道を支えている？

朝、顔を洗い、洗濯をし、歯を磨き、トイレの水を流す。夜には風呂に入り、食器を洗って一日を終える。

これらの行為はすべて、水が蛇口から出て排水口に流れていくことを前提としています。私たちの暮らしは、水が「流れてくる」こと、そして「流れていく」ことによって支えられています。

さらに俯瞰（ふかん）すると、私たちの暮らしは水循環の中にあります。降った雨が川となり海まで流れ再び雨となる。この水の循環と私たちの暮らしをつないでいるのが水道や下水道であり、それを陰で支えているのが、インフラを24時間体制で維持・管理する人々です。

浄水場や下水処理場で働く職員、取水施設を巡回する技術者、老朽化した管路の補修を担う作業員など、多様な専門職が関わっています。

こうした仕事に就く人々は、災害時にも真っ先に被災地に駆けつけ、水道管や下水道管の応急復旧に取り組みます。昼夜を問わぬ復旧作業は過酷を極めますが、社会的な評価や待遇は十分とはいえず、人材の確保は年々難しくなっています。

ベテランの退職が相次ぎ、若手が育たない。水道も下水道も、人がいなければ動かないシステムです。インフラを支える「人」に焦点を当て、日本の水道の未来に立ちはだかる人材の課題を見ていきます。

水道職員の減少と現場の変化

国土交通省の統計（令和3年度）によると、水道に携わる職員数はピーク時と比べ、37％減の約4万7000人、下水道事業に携わる職員数は43％減の約2万7000人となっています。

とくに現場を担う「技能職員」は、1985年の約1万2000人から、2019年には約2700人へと、80％近くも減少しています。

水道管の破裂などトラブルが発生した際、現場に駆けつけて修繕作業を担う人が、民間に委託しているとはいえ、かつての5分の1にまで減っているという深刻な現実です。

しかも、現場の仕事には経験と勘が求められます。水の流れ方、地中の管の位置、作業の手順は、長年の経験で培われるもの。こうした知識の継承も難しくなっています。

小規模な自治体ではさらに厳しく、「水道専任職員が一人だけ」というケースも少なくありません。

たとえば北海道のある町では、水道トラブルが起きた際、唯一の担当者が地元業者に電話で指示を出しながら対応していました。その職員は「8年間、道外に出ていない」と語っており、24時間体制で現場に張り付いているのが実情です。

こうした水道インフラは、チームではなく、個人に依存する構造に陥っています。設計・点検・修繕・住民対応・災害対応といった幅広い業務を、少人数でこなす日常。

給水人口5万人未満の事業体では、職員数が平均7人未満であり、その中で技能職や技術職が何人いるかを考えると、事業の脆弱さが浮き彫りになります。

老朽化施設の点検と人材不足

これまで見てきたように、高度経済成長期に整備された水道管の多くが、いま更新時期を迎えています。すでに法定耐用年数を超えた管は全体の2割を超え、年々増え続けていますが、更新や補修の体制は追いついていません。

厚生労働省が2016年に実施した調査では、全国約6000の水道事業体のうち、74％が「定期点検を実施していない」と回答しました。これは点検が制度上義務化される前のデータとはいえ、維持管理体制の脆弱さを示す数字です。

2018年の水道法改正により、点検や更新の計画策定が義務化されましたが、現場では「日常業務に追われて点検にまで手が回らない」「知識を持つベテランが退職してしまい、点検のやり方がわからない」といった声が上がっています。

とくに老朽化が進んだ施設では、設備の構造を深く理解し、異常の兆候を察知する感覚も求められます。それゆえ、経験豊富な職員からの技術継承が不可欠です。

一方で、点検業務の一部を民間業者に委託する動きも広がっていますが、民間でも人手不足は深刻で、無理な体制で作業を行う現場も少なくありません。

たとえば、2025年に埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故では、下水道管の破損が原因とされました。点検では腐食は見つからなかったとされていますが、実際には地下に空洞が広がっており、調査の限界や人材不足による対応の遅れが背景にある可能性も指摘されています。

インフラの老朽化が進む中で、地道な点検や修繕作業の重要性は増しています。しかし、それに見合う人材の確保や育成が進まなければ、いずれ重大な事故が起きてもおかしくはありません。

橋本淳司

1967年群馬県生まれ。アクアスフィア・水教育研究所代表、武蔵野大学工学部サステナビリティ学科客員教授。著書に『水辺のワンダー〜世界を歩いて未来を考えた』（文研出版）、『水道民営化で水はどうなる』（岩波書店）、『67億人の水』（日本経済新聞出版社）、『日本の地下水が危ない』（幻冬舎新書）、『100年後の水を守る〜水ジャーナリストの20年』（文研出版）、『2040 水の未来予測』（産業編集センター）など多数