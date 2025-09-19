俳優雀士が今期初登板、大物手の成就でファンを魅了した。「大和証券Mリーグ2025-26」9月18日の第1試合はTEAM雷電・萩原聖人（連盟）がトップ。南場の親番でリーチをツモアガると、僥倖の裏ドラ3枚で親倍満が仕上がった。

この試合は東家から萩原、U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）、セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）、BEAST X・東城りお（連盟）の並びで開始。萩原は東3局、リーチ・ツモ・赤の4000点をツモ。今期初アガリを手にした。東4局2本場は東城との2軒リーチ。萩原のカン八万待ちは山に1枚、東城は6枚という超劣勢。掴んでしまえば大惨事というところだったが、ここは東城がツモ。親跳満を決められてしまったものの、放銃による大崩れは免れた。

瑞原と同点の3着目で迎えた南1局、親番の萩原にチャンスが訪れた。ドラの4索を暗刻にして、高目タンヤオ・ドラ3のテンパイ。一・四万待ちでリーチをかけると、力強く高目をツモ。リーチ・ツモ・タンヤオ・ドラ3に加えて、裏ドラが3枚乗った。2万4000点の加点でライバルをごぼう抜き、一気にトップ目へと浮上。ファンからは「ハギー！」「かっけー！！」「雷電優勝！」「まじ名役者ハギー」「泣ける！！」「これこれこれこれ！！！！」と大興奮のコメントが殺到した。その後は東城、瑞原の追撃をかわして今期初勝利を挙げた。

試合後は「今年の俺の違うところは…」と切り出し、「カン八万でリーチをした時、東城さんの当たり牌を掴まなかった！これは、違いますね。ここは絶対俺が掴むと思ったそこのあなた、そういうことがない時もあります。それが今年です」としたり顔でコメント。

親倍満のリーチ選択については「ヤミテンで拾ってもトップになれる気がしない。6000オールを引きにいきましたね」。裏ドラ3枚に話が及ぶと「そうでしたっけ？次の試合に向けて『孤高の麻雀』を読んで、進化していきたい」と、醍醐の著書をアピールして、スタジオの笑いを誘った。

改めて今年の意気込みを問われると「先は長いし、この勝利やラスが何かの結果に繋がることはないと思う。とにかく、月曜日と火曜日、木曜日と金曜日。僕が出る時は、全部見てください！」とファンに笑顔を向けた。勝って驕らず、周囲のプレーヤーも引き立てる。円熟味を増すベテラン俳優雀士が、今年もMリーグを盛り上げる。

【第1試合結果】

1着 TEAM雷電・萩原聖人（連盟）3万8500点／＋58.5

2着 U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）2万5800点／＋5.8

3着 BEAST X・東城りお（連盟）2万4100点／▲15.9

4着 セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）1万1600点／▲48.4

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

