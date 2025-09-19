年間2万件の水道管破損が起き、老朽化率は20％超。水道インフラの老朽化が引き起こす土砂災害のリスク

蛇口をひねれば水が出る。水を飲んだり、トイレを流したり、お風呂に入ったり…私たちの生活に「水」は欠かせない。



その水が通っている水道管はいま、深刻な老朽化に直面している。そして破損した場合、断水や漏水に加え、土砂災害を起こすリスクもあるという。



水ジャーナリスト・橋本淳司さんの著書『あなたの街の上下水道が危ない！』（扶桑社）から一部抜粋・再編集して紹介する。

地域によってもばらつく耐震化

現在、日本の水道インフラは深刻な老朽化に直面しています。国土交通省が公表した「水道事業における耐震化の状況（令和4年度）」によれば、基幹管路（導水管、送水管、配水本管など）の耐震適合率は全国平均で42.3％にとどまっています。

地域によってばらつきがあり、神奈川県では73.6％、東京都66.8％、千葉県62.3％と比較的高水準ですが、高知県24.8％、秋田県26.4％など、低水準の地域も多く見られます。さらに、同じ都道府県内でも都市部と地方部とで耐震化の進み具合には差があります。

耐震化は、老朽管の更新と一体で行われることが多いため、小規模な自治体にとっては予算や人材の不足が大きな壁となっています。また、管路以外の設備も十分な耐震性能を備えているとは言えません。

たとえば、全国の浄水施設の耐震化率は約43.4％、配水池では約63.5％にとどまっており、大規模地震発生時に機能を維持できるかどうか、不安が残ります。

一方、水道管全体の老朽化も加速しています。国土交通省によれば、全国の水道管の総延長は約74万キロメートル。法定耐用年数である40年を超えた水道管の割合（老朽化率）は、2011年度末時点では8.5％でしたが、2021年度末には22.1％まで増加しました。

ところが、同じ期間における更新率（その年に新しい管に交換された割合）は、2011年度の0.77％から、2021年度には0.64％に低下しています。このペースで進めば、すべてを更新するのに約140年かかる計算になります。

1年間に2万件の水道管破損

もちろん、耐用年数を超えたからといって、ただちに危険というわけではありません。しかし、設置から50年、60年を経た管が増える中で、事故や破損のリスクは確実に高まっています。

実際、全国では年間2万件を超える漏水や破損事故が発生しています。

たとえば、2018年6月に発生した大阪北部地震では、水道管の破損によって9万4000戸が一時的に断水しました。同年7月には東京都北区で老朽管が破裂し、周辺の住宅およそ20戸が浸水する被害に遭い、およそ30戸が断水しました。

2019年3月には千葉県旭市で、浄水場から送水する基幹管が破損し、約1万5000戸が断水しました。さらに2020年12月には千葉県富津市で送水管が破損し、約5000戸が断水。

2022年2月には再び旭市で送水管が破損し、約1万5000戸が断水しました。「コロナ禍に手洗いができない」という声が強く、水道と衛生の密接な関係を感じさせました。これらの多くは、地下深くに敷設された40年以上前の水道管であり、修復工事も難航しました。

水道インフラの老朽化は、もはや一部地域の問題ではなく、全国的に進行している構造的な課題です。

老朽化した水道施設が引き起こすリスク

水道施設の老朽化が引き起こすリスクとしては、断水や漏水がまず思い浮かびます。しかし、それだけではありません。

老朽化が進んだインフラは、場合によっては土砂災害の引き金となる危険性もはらんでいます。

北海道羅臼町で発生した土砂崩れは、そのことを如実に示しています。

2024年10月15日、北海道羅臼町で大規模な土砂崩れが発生しました。唯一の幹線道路である北海道道87号知床公園羅臼線が約2.3キロメートルにわたって寸断され、104世帯、265人が一時孤立する深刻な事態となりました。

この土砂災害の原因として、道路沿いの山腹に設置された簡易水道施設の破損による漏水が、地盤の緩みを引き起こした可能性があると町は発表しています。

水道施設の老朽化が地盤にまで影響を及ぼし、結果として大規模な災害を誘発するケースは、極めて重大な警鐘といえるでしょう。八潮市では下水道の破損が道路陥没事故を引き起こしましたが、下水道だけではなかったのです。

では、なぜ漏水が土砂災害を引き起こすのでしょうか。まず、地下を流れる水が斜面内部に浸透し、その水分量が増えることで地盤が緩み、崩壊が発生するケースがあります。

次に、斜面にたまった水が水圧を高め、土や岩の結合力を弱めることで、斜面全体が滑り落ちるといった事例も知られています。また、大量の水が新たな通り道をつくり、地盤内の隙間を広げることで斜面崩壊に至るケースもあります。

人口減による料金収入の減少も

こうしたことは羅臼町だけでなく全国の山間部や斜面地域でも同様のリスクが潜んでいると言えます。

羅臼町では、上水道事業1か所、簡易水道事業2か所で水の供給が行われています。今回の事故が発生した地域には、1967年に建設された簡易水道浄水場があり、これまでに一度も更新されていません。こうした老朽施設が、漏水を通じて地盤への影響を及ぼしていた可能性があります。

町の水道事業は、人口減少に伴う料金収入の減少にも直面しています。設備の更新を進めると事業収支が悪化してしまうため、老朽化の進行が止められないという悪循環に陥っているのです。

実際に、羅臼町の有収水量率は44.8％と、全国平均を大きく下回っています。これは、浄水場から送り出した水が100リットルだとすると、実際に家庭や事業所に届くのは44.8リットルで、残りの55.2リットルは漏水していることを意味します。

こうした災害リスクを軽減するには、漏水や水圧の異常を早期に検知するためのモニタリング技術の導入が不可欠です。

現在では、国内外の自治体で先進的なモニタリングシステムが導入され、事故の未然防止に成功している事例も増えています。

しかし、その導入や運用には財源と人材が必要です。異常を検知しても、すぐに対応できる体制が整っていなければ意味がありません。財政制約と技術者不足という二重の課題が、全国の自治体に重くのしかかっています。

羅臼町での土砂崩れは、老朽化した水道施設が引き起こす災害の「予兆」として受け止めるべきです。

これを教訓とし、各地の自治体は水道インフラの更新と点検体制の強化を急ぐ必要があります。とくに、山間部や斜面に施設を持つ自治体では、地質の特徴や気象条件とあわせて、よりきめ細かなリスク評価と予防策の導入が求められます。

気候変動の影響で、今後さらに豪雨災害が増えることも予想されています。もはや老朽化は「目に見えない水の問題」ではなく、人命と直結する危機です。羅臼町の事例を他人事とせず、いま行動することが問われています。

橋本淳司

1967年群馬県生まれ。アクアスフィア・水教育研究所代表、武蔵野大学工学部サステナビリティ学科客員教授。著書に『水辺のワンダー〜世界を歩いて未来を考えた』（文研出版）、『水道民営化で水はどうなる』（岩波書店）、『67億人の水』（日本経済新聞出版社）、『日本の地下水が危ない』（幻冬舎新書）、『100年後の水を守る〜水ジャーナリストの20年』（文研出版）、『2040 水の未来予測』（産業編集センター）など多数