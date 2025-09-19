ÀÐÀîÍ´´õ¡Ö³¤³°¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¡×ÇÈÍðÂ³¤¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ËÆÈ¼«¸«²ò
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¿¤Á¤¬18Æü¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤«¤éµ¢¹ñ¡£ÆüËÜ¤Ï51Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¡¢Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¥È¥ë¥³¤È¥«¥Ê¥À¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤ÇÏ¢ÇÔ¡£ºÇ½ªÀï¤Î¥ê¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¾¡Íø¤¹¤ë¤â¡¢1¾¡2ÇÔ¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÀÐÀîÁª¼ê¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤ËÄø±ó¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â½Ð¤Ê¤¤·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤ÆÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Âç²ñ¤ÏFIVB¥é¥ó¥¯¾å¤Ç¤Ï¥¢¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤¬Â¿¤¯µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2Âç²ñÏ¢Â³¶â¥á¥À¥ë¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢º£Ç¯¤Î¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°3°Ì¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤âÍ½ÁªÇÔÂà¡£¤Þ¤¿Í½ÁªÄÌ²á¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¯¹ë¤â¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¼çÍ×¹ñºÝÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÀª¤¬Ìö¿Ê¡£¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¡¢¥Á¥§¥³¤Ê¤É¤¬ÆÍÇË¡£·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÀª¤¬16¥Á¡¼¥àÃæ11¥Á¡¼¥à¤¬Àê¤á¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç10Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÀÐÀîÍ´´õÁª¼ê¤Ï¡È¸Ä¿ÍÅª¤Ê¸«²ò¡É¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°²¼°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤òÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö(¶¯¹ë¤Ë¾¡Íø¤·¤¿)¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ»î¹ç¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢³¤³°¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤·¡¢³¤³°¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¤È¤·¤ÆÀï¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÊÆüËÜ¤È¤Î¡ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Çº£µ¨¤ÎÂåÉ½¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ªÎ»¤·¤¿¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¡£º£¸å¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÌá¤ê¡¢¸Ä¡¹¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£