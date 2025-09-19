◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 5-0 巨人(18日、神宮球場)

ヤクルトは先発の高橋奎二投手が6回8奪三振無失点の好投。6月8日ソフトバンク戦以来の3勝目(2敗)を挙げました。

高橋投手は7月6日に下半身のコンディション不良により抹消されていましたが、この日の公示で1軍登録されて巨人戦に先発。

「本当に緊張していたんで、うまく投げられるか不安だった」と、初回に2アウト1、2塁のピンチを招き、岸田行倫選手にレフトへヒットを打たれますが、レフト内山壮真選手の好返球もあり無失点に抑えると、「2回以降はしっかり修正して投げれた」と、要所を締める投球で巨人打線を6回8奪三振無失点に抑えて、今季3勝目を挙げました。

ヒーローインタビューで「ケガで2軍生活をしていて、すごい苦しかったですけど、ここに戻ってくるぞという気持ちを持ちながらずっとやってきたので、こういうピッチングができてすごい良かった」と安どした表情で試合を振り返った高橋投手。

また自身3か月ぶりの勝利には「本当はもっともっと勝ちたい」と悔しさをにじませました。

最後にファンに向け「今日も熱い声援ありがとうございました。次回登板も今日のようなピッチングを見せられるようにもっと頑張ります。ありがとうございました」とコメントしました。