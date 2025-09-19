◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 5-0 巨人(18日、神宮球場)

ヤクルトの山田哲人選手が、12年連続の2桁本塁打となる第10号ソロホームランを放ち、史上49人目の1000得点を達成。ヒーローインタビューでその喜びを語りました。

NPB史上唯一のトリプルスリーを3度記録するなど、ここまでのプロ15年間で打率.276、308本塁打、910打点、198盗塁の通算成績を残してきた山田選手。

6番セカンドで10試合ぶりにスタメン出場すると、2回の第1打席、巨人先発・森田駿哉投手の高めに浮いたストレートをフルスイング。打球はレフトスタンドに飛び込み、史上49人目の通算1000得点を達成。また自身の持つ球団記録を塗り替える12年連続の2桁本塁打も達成しました。

ヒーローインタビューで「この記録は自分だけの力では達成できない。後ろで打ってくれて、僕がホームインできるので、感謝の気持ちでいっぱいです」と話した山田選手。

12年連続の2桁本塁打については「もっと打てるように頑張ります」と語り、最後にファンに向けて「今日もご声援ありがとうございます。本当にいつも僕の力になってます。残りシーズン少ないですが、最後までご声援よろしくお願いします」とコメントしました。