女優の戸田恵梨香（37）が18日、都内で「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベントのフォトコールに、計6億円超のジュエリーをまとって登壇した。

胸元にはプラチナ、ダイヤモンドがあしらわれた約5億2000万円のネックレス。耳元には1億円超のイヤリングがきらめき、総額は計6億2238万円相当。ゴージャスなジュエリーに加え、右腕があらわになったドレスでスレンダーな体形がいっそう際立ち、戸田がひときわ存在感を放った。

19日からオープンする同所は、最上階にレジデンスが併設された非日常な空間。戸田は自身の“ご褒美”時間を問われると「日常的には家族と過ごす毎日がご褒美だなと思います」と回答。20年に結婚した俳優の松坂桃李（36）ら家族の顔を思い浮かべた。続けて「久しぶりに事務所の社長と食事をさせてもらって…」とも回想。5、6年ぶりに食事をともにし「作品が終わったご褒美という感じもあったし、社長とゆっくり話をする時間そのものがご褒美だなと。良い時間を過ごさせてもらったなと思います」と感謝していた。【望月千草】