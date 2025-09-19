407.8万再生されているのは、おばあちゃんの三回忌に参加したという猫の姿。猫ならではの参加方法には、「絶対に笑っちゃうこれ」「いやよく耐えたな、お坊さん」と、思わず笑ってしまった視聴者が続出しているようです。

【動画：おばあちゃんの三回忌で、ネコが…お坊さんのそばで見せた『まさかの行動』】

お経を唱えるお坊さん

TikTokアカウント「そらtoうみそしてリク」に投稿されたのは、投稿主さんのおばあちゃんの三回忌の様子。お坊さんがお経を唱えているシーンです。木鉦と呼ばれる仏具を先が丸くなったバチで叩いていたとのこと。木魚よりも少し音が響いていたようです。

そのとき、投稿主さんはお坊さんが叩く木鉦のそばにふさふさとしたものが見えたそう。気のせいか、お坊さんの叩き方が控えめになってきたようにも感じたといいます。謎のふさふさはお坊さんの仏具のひとつかと思い、目をこらしたところ…？

参加していた猫

投稿者さんがよく見たら、ふさふさはラガマフィンのりくちゃんだったそう！なぜお坊さんの近くに座っているのでしょうか。りくちゃんが三回忌に参加していた理由は、すぐに明らかになったとのことです。

りくちゃんの目的は、お坊さんが木鉦を叩くためのバチ。リズミカルに振り下ろされるバチが気になって仕方なかったようで、思わず手が出てバチを「えいっ」と押さえつけてしまったそう。押さえつけたまま、あろうことか今度はガジガジしようとしていたそうです。

止まらなかった読経

お坊さんは危ないと思ったのでしょう、バチを叩くのをわずかな間、止めてくれたといいます。それをいいことに、りくちゃんはなんとかして噛みついてやろうとチャレンジ精神が全開に。目の前でフリフリされたら、猫としては本能がうずいてしまうのも無理はありません。

りくちゃんのおててが離れた隙に、お坊さんは叩くのを再開。するとりくちゃんは何を思ったのか、お口をあんぐり開けて、バチが入るのを待つ姿勢になったといいます。どうしてもバチをお口に入れたそうな様子は面白さ100％だったそうですが、お坊さんは冷静に読経を続けたそうです。さすがですね！

まさかの形でおばあちゃんの三回忌に参加したりくちゃんを見た視聴者からは、「ガジガジしたら優しくポクポクするお坊さん」「ばあちゃんも天国で笑っとるやろうな」などの愉快なコメントが集まっていました。

TikTokアカウント「そらtoうみそしてリク」には、りくちゃんの他、ノルウェージャンフォレストキャットのそらくんとスコティッシュフォールドのうみちゃんの姿も投稿されていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「そらtoうみそしてリク」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。