あまじょっぱくて美味しいぃぃ♡【マクドナルド】パケもキュートな「新作サイドメニュー」

【マクドナルド】の秋といえば、やはり「月見」シリーズ。今年は月見バーガーが8年ぶりのリニューアルで注目を集めていますが、注目すべき商品はそれだけではありません。パイやシェイクにも新作が登場し、食後のスイーツまで楽しめるラインナップを展開しています。そこで今回は、味もパッケージも◎ な「新作サイドメニュー」を紹介します。

今年の月見パイにはバターがプラス

月見シリーズのスイーツとしておなじみの「月見パイ」。昨年のきなこもちとあんこから、今年は「あんバターとおもちの月見パイ」にリニューアルして新登場です。月見パイではあんことおもちが定番ですが、バターフィリングが加わったことにより、甘さと塩味の絶妙な味わいを楽しめる仕上がりになりました。

予想を超えるフルーティーな味わいに驚き！

@ftn_picsレポーターHaruさんが「フルーティーでシャインマスカット感もしっかり感じられて最高でした」と大絶賛するのは「月見マックシェイク® 山梨県産シャインマスカット味」です。シェイクには山梨県産シャインマスカットの果汁を使用し、フルーティーでさっぱりとした口当たりに。シェイクの甘みとフルーティーなシャインマスカットが混ざり合う、贅沢感を楽しめます。

夜空に浮かぶ満月と、月を眺めるうさぎを描いたパッケージもキュートな【マクドナルド】の「新作サイドメニュー」。可愛いパッケージに癒された後は、秋を感じる味わいを心ゆくまで堪能してくださいね。

writer：河合 ひかる