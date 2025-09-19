樋口幸平＆川津明日香W主演「恋フレ」実写ドラマ化 働くイマドキ男女の契約ラブストーリー
【モデルプレス＝2025/09/19】コミックス｢恋フレ 〜恋人未満がちょうどいい〜｣の実写化が、MBSドラマフィル枠にて10月2日（MBS：毎週木曜25：29〜ほか）より放送決定。俳優の樋口幸平と川津明日香がW主演を務める。
【写真】樋口幸平＆川津明日香、もどかしさ感じる｢恋フレ」実写ビジュアル
◆｢恋フレ 〜恋人未満がちょうどいい〜｣実写化
出版社に勤務する漫画編集者の津山世莉（つやま・せり）は、過去のトラウマから、人と深く関わることに臆病になっていた。恋愛のときめきには憧れるものの、誰かの「特別な一人」になって傷ついたり、傷つけたりするのは、こりごり。そんなある夜、バーで出会ったのは、ハイスペックな男性・加賀谷真尋（かがや・まひろ）。彼もまた「楽しいだけの恋がしたい」という想いを抱えていた。
◆樋口幸平＆川津明日香、W主演に決定
人気フリーデザイナーの加賀谷真尋役には、2022年のスーパー戦隊シリーズ「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」で桃井タロウ／ドンモモタロウ役に抜擢され、その後もドラマ「体感予報」「約束 〜16年目の真実〜」「離婚弁護士スパイダー」「MADDER その事件、ワタシが犯人です」などに出演し、抜群のルックスとスタイルからモデルとしても人気を集める樋口が決定。そんな真尋と“恋フレ”関係を結ぶ、少女漫画の編集者で過去に仕事でトラウマを抱える津山世莉役は、2014年に雑誌「Seventeen」の専属モデルとしてデビュー。そして、2015年にドラマ「黒崎くんの言いなりになんてならない」で俳優デビューを果たし、2020年から2021年にかけて放送された特撮ドラマ「仮面ライダーセイバー」では、ヒロインの須藤芽依役を演じ注目を集め、その後もドラマ「モトカレ←リトライ」「君の花になる」「Suger Suger Honey」「離婚後夜」、現在は「Love Sea 〜愛の居場所〜」に出演するなど数々の作品で主演や重要な役どころを務め、活躍の場を広げている⼥優・川津が務める。
監督は、女優として活躍しながらも、2022年にドラマ「ちょい釣りダンディ」で脚本・監督デビューも果たし、MBSドラマ「スメルズ・ライク・グリーン・スピリット」なども手掛けた澤田育子氏、さらに「帰ってきたらいっぱいして。」「好きやねんけどどうやろか」などで監督を務めた高橋雄弥氏で描く。
また、そっと寄り添う中にも、恋人未満というどこかもどかしさを感じる2人のティザービジュアルが解禁。“恋フレ”という関係性の中での2人の心情の変化なども見どころだ。（modelpress編集部）
◆加賀谷真尋（28）／演：樋口幸平
雑誌の表紙デザインなどを手掛ける、才能あふれる人気のグラフィックデザイナー。一見すると、物腰が柔らかく、スマートで、女性の扱いにも慣れた完璧な男性。しかし恋愛に対して深いトラウマを抱えており、愛し方が分からない。「楽しいだけの恋」を望んでいた時に世莉と出会い、利害が一致したことで「恋フレ」関係を提案するが、世莉と、いろいろな感情を共有するうちに彼女のことが気になっていく…。
＜コメント＞
この度、加賀谷真尋役を演じることになりました樋口幸平です。原作ならではのカッコ良さも保ちつつ自分と真尋をマッチさせて役を作りました。川津さん演じる世莉ちゃんの可愛いさを受け止めた姿が絵に写ってると思います。人を思う気持ちに真っ直ぐだったからこそ辛い過去を経験した真尋に皆様も共感してくれたら嬉しいです。10月2日放送スタートです！是非宜しくお願い致します！
◆津山世莉（26）／演：川津明日香
少女漫画誌の編集者として、担当作家の才能を信じ、情熱を持って仕事に打ち込む真っ直ぐで面倒見の良い女性。一方で、過去の失敗から「人と深く関わること」に恐怖心を抱えており、恋愛に対しても臆病になっている。過去の経験から「恋人は欲しくない、でもときめきは欲しい」という矛盾した想いを抱えていた時に真尋と出会い、「恋フレ」という関係に逃げ場を見出す。気軽な関係を楽しむだけのはずが、真尋の優しさに触れ、決められたルールと恋心の間で葛藤する…。
＜コメント＞
この度、新ドラマ「恋フレ 〜恋人未満がちょうどいい〜」に出演いたします川津明日香です。私が演じる津山世莉という役は、過去のトラウマから、人と深い関係になる事を避ける一方、恋愛には憧れる少女漫画の編集者です。“恋フレ”として一歩踏み出した真尋と世莉が、どんな関係性になっていくかを視聴者の皆様にもドキドキしながら、楽しんでいただけたら嬉しいです。
◆澤田育子氏コメント
恋人未満という領域は、揺蕩いの極地。人はいくつになっても、“ちょうどいい”を模索しているわけで。恋人でも、友達でも、その狭間でも、“ちょうどいい”って難しい。誰かにとっての“ちょうどいい”と、自分にとっての“ちょうどいい”には差異があったり。それでも、傷ついたり傷つけたりしながら、“ちょうどいい”を探しに一歩踏み出す。いつしかみんなの“ちょうどいい”探しの旅が、世界平和へと繋がったら最高。thanks＆love！
◆紺野潤氏コメント
祝「恋フレ」ドラマ化！原作チームの皆様、関係者の皆様、そして読者の皆様が繋いでくださったご縁に感謝の気持ちでいっぱいです。ドラマの脚本は原作をベースに、素敵なオリジナル要素もたくさん盛り込んでくださっています。素晴らしいキャスト様とスタッフ様のもとで「恋フレ」の世界がどのように広がっていくのか、今からとっても楽しみです！原作WEBTOONも配信中ですので、ドラマとあわせてぜひお楽しみいただけますと幸いです…！
【Not Sponsored 記事】