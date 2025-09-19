とある子猫の鳴き声が可愛すぎると話題になっています。動画には「こんなん可愛すぎて外行けなくなる」「な、なんだこの可愛い子」「なんとも可愛い鳴き声！」等のコメントが寄せられ、36.6万回再生されているようです。

【動画：『ニャアーーーーー』と全力で鳴いてきた子猫→思わず笑ってしまった次の瞬間…】

子猫のロイくん

TikTokアカウント「ロイとブラン」に投稿されたのは、茶トラの子猫のロイくんのある日の様子です。

飼い主さんの前にやってきたロイくんは「ニャア--------！」といきなり全力で鳴き、飼い主さんにアピールを始めたそう！

サイレンのような鳴き声に、思わず飼い主さんも吹き出してしまったのだとか。

その後、ロイくんは立て続けに「アゥ…」と一声。何を訴えかけたかったのか、真相は分かりませんが、ロイくんにメロメロになる視聴者が続出したのでした。

この投稿は36.6万回以上再生され「こんなん可愛すぎて外行けなくなる」「な、なんだこの可愛い子」「なんとも可愛い鳴き声！」「萌え死にました」等のコメントが寄せられました。

膝の上でへそ天

TikTokアカウント「ロイとブラン」には、他にもロイくんの可愛い姿が投稿されています。

飼い主さんの膝の上でへそ天になってリラックスしているロイくんの姿は、まるでマッサージチェアで寝ている人間のよう。

同居犬のブランちゃんと仲良し

そんなロイくんは、同居犬のブランちゃんと一緒に暮らしているそう。犬と猫の違いがある2匹ですが、普段から一緒に遊ぶほど仲良しなんだそう。

TikTokアカウント「ロイとブラン」では、ロイくんの日常のワンシーンが投稿されています。子猫時代～大きくなってからまで、ロイくんの魅力が詰まった投稿が話題です。

