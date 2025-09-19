ドジャースが発表

米大リーグ・ドジャースは18日（日本時間19日）、クレイトン・カーショー投手が今季限りで現役引退すると発表した。ドジャース一筋で通算222勝の大投手。日本ファンも早朝の一報に驚きを隠せなかった。

37歳のベテラン左腕は今季も10勝2敗と2ケタ勝利を達成。左ひざの手術がありながらも、苦しい先発事情を抱えるチームを支えた。7月のホワイトソックス戦では史上20人目の通算3000奪三振をマークしている。

早朝の電撃ニュースに日本ファンもX上で様々な反応を示し「まだまだやれそうなくらいだったけど」「また急な話だ 寂しくなるなあ」「え？カーショー引退？！」「いやいや嘘やろ？」「これは衝撃的なニュース」「カーショーまだ全然やれるでしょ……まじか」「ショックすぎる」などと驚きの声が続出していた。

2006年のドラフト1位（全体7位）で入団して以来、ドジャース一筋を貫いてきた。2ケタ勝利13回、サイ・ヤング賞3回、シーズンMVP1回、11度のオールスター選出に2度のワールドシリーズ制覇と、数々の偉業を積み重ねてきたレジェンドがユニホームを脱ぐ。



