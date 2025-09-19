加護亜依、賞レース優勝芸人と「小学校の同級生」25年ぶりに再会果たす
タレントの加護亜依（37歳）が、9月18日に放送されたトーク番組「千原ジュニアのヘベレケ」（東海テレビ）に出演。賞レース優勝芸人と「小学校の同級生」で、先日、25年ぶりに再会したと語った。
この日、ゲストの加護は、「芸能界で仲良い人いる？」と聞かれ、「（トラブルを起こした結果）みんな結構離れましたよ」とコメント。そうした中でも、仲良くしているのは「最近仲良いのは、（グラビアアイドルの）篠崎愛ちゃんとか」と話し、FUJIWARA・藤本敏史らから「（CMに出演している）サテライトオフィスの！」との声が上がる。
また、「天才ピアニストのますみちゃんが、もともと小学校ずっと同じクラスだった。同級生で」と明かし、一同「ええ！？」とビックリ。小学校のクラスメイトだということは知っていたそうで、「ちょうど先月、25年ぶりに再会して。当時から面白かったんで。『夢叶えたんやなぁ』って」と語った。
天才ピアニストは、竹内知咲とますみによるコンビ。女芸人No.1決定戦「THE W」の6代目女王で、ますみは“上沼恵美子のモノマネ”で知られる。
この日、ゲストの加護は、「芸能界で仲良い人いる？」と聞かれ、「（トラブルを起こした結果）みんな結構離れましたよ」とコメント。そうした中でも、仲良くしているのは「最近仲良いのは、（グラビアアイドルの）篠崎愛ちゃんとか」と話し、FUJIWARA・藤本敏史らから「（CMに出演している）サテライトオフィスの！」との声が上がる。
天才ピアニストは、竹内知咲とますみによるコンビ。女芸人No.1決定戦「THE W」の6代目女王で、ますみは“上沼恵美子のモノマネ”で知られる。