セルビアがサーブを打った瞬間…後衛に4人？

フィリピンで開催中のバレーボール男子世界選手権で、コートに7人の選手が入っているにもかかわらず、審判も放送席も気づかないという“珍事”が発生した。海外のファンからは「審判はなぜこれを見逃したんだ」「なんてこった」とのツッコミが殺到している。

18日、世界ランキング4位のブラジルと同12位のセルビアが対戦した1次リーグで発生した。第1セット、セルビアは21-19とリードした状況からサーブ。ただこの場面、映像をよく見ると前衛に3人、後衛にはリベロを含め4人が入ってしまっている。

サーブを打ったステファノビッチが気づき、ブラジルがボールを戻してくるまでの間にリベロをコートから押し出した。リベロは慌ててベンチに戻り、プレーはそのまま進行している。国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」公式YouTubeチャンネルやXには、海外ファンからのツッコミが殺到している。

「リベロがローテーション忘れている。コートに7人いるぞ」

「審判はなぜこれを見逃したんだ（笑）」

「初めて見た！ 審判はなぜ許可したの？」

「なんてこった」

「7人いますけど」

試合はセルビアが3-0でストレート勝ちする番狂わせとなった。



（THE ANSWER編集部）