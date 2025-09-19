アイドルグループ「ガブっと！ひゃっきおとめ」のリーダーをつとめる神埼琉奈が17日、自身のX（旧ツイッター）を更新。所属している芸能事務所「go little by little」代表が逮捕されたことを受けて、声明文を出した。



【写真】アイドルグループ「ガブっと！ひゃっきおとめ」のメンバー

芸能事務所「go little by little」に関しては、事務所に所属する18歳未満だった女性アイドルに対し、わいせつな行為をしたとして、代表を務めている鳥丸寛士容疑者（39）が児童福祉法違反（淫行させる行為）の疑いで逮捕されたことが、この日、一部で報道されていた。逮捕した警視庁少年育成課によると、同容疑者は行為を認めた上で「真剣な交際のつもりだった。この業界では運営側とアイドルの交際はよくあること」と話しているという。



神埼がXに掲載したのは、事務所のスタッフ一同と「ガブっと！ひゃっきおとめ」の連名の文書。「この度、各社からの報道がございました通り go little by little 代表の鳥丸寛士が逮捕されました」と代表が逮捕された事実を認めた。また「当事務所でタレントを含む複数の関係者への聞き取り、事実関係を進めており、すべての把握は困難であるものの、未成年への猥褻行為に該当する可能性のある行いをしていたことが判明しました」と公表した。



今後の対応については「鳥丸のとった行動により被害者女性が深く傷ついたことは事実であり、鳥丸に代わりまして被害者女性ならびにご家族の皆様、関係者の皆様には深くお詫びを申し上げるとともに、今回の事態を重く受け止め管理体制の強化 コンプライアンスの強化に全力で努める所存でございます」と記した。



メンバー一個人のアカウントで発表されたことについては「SNSアカウントや関係各所への連絡は鳥丸が全て担っておりましたため各所ログイン等行うことがかなわず、このお知らせがメンバーのアカウントを使用しての発信になることをご了承下さい」と説明。今後のアイドルグループの活動は、9月21日のライブ以外を全てキャンセルにすることを知らせた。また、21日のライブについても「皆様へのお話の時間を設けさせて頂ければと存じます」と内容を変更して、説明の時間を作ることを明かした。



