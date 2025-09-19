高市早苗氏が自民党総裁選出馬表明「安定した政治のために、命がけで頑張ってまいります」

自民党の高市早苗前経済安全保障担当相（６４）が１８日、国会内で報道陣の取材に応じ「自民党総裁選に立候補する決意を固め、１９日に会見を行います」と党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）への出馬を宣言した。

今月７日の石破茂首相（６８）の辞任表明の後も沈黙を守り、公の場に出てくることすら少なかったが、ようやく自身の態度を明確に表明した。総裁選に向け「今必要なのは、日本が直面するクライシスを克服するための強い政治」と強調。「安定した政治のために、命がけで頑張ってまいります」と決意を述べた。出馬表明に先立ち、麻生太郎元首相（８４）と国会内で面会。「前回もお世話になりましたと、あいさつ・決意をお伝えしてまいりました」と会話の一端を明かした。

総裁選の議員票は、自民で唯一の残存する派閥・麻生派４３人の動向が左右するといわれている。前回２０２４年総裁選は麻生氏が高市氏支持に回り、１回目投票の議員票で小泉氏に次ぐ７２票と想定以上の数字をたたき出した。一方で今回は周辺では「麻生氏が小泉進次郎農相支持に回るんじゃないか」という説もささやかれている。麻生氏はこの日、高市氏との面会後には進次郎氏からも国会内で出馬報告を受けた。

また、林芳正官房長官（６４）はこの日に出馬会見を開催。「石破内閣の官房長官として政権をお支えしきれなく、退任されることを申し訳なく思っている」とした上で「この流れを受け継ぎながら、さらに新しいものを付け加えていければ」と路線継承を誓った。消費税減税に否定的な林氏。自民、公明両党が参院選で掲げた現金一律２万円給付案についても「公約が受け入れられなかった。臨機応変に対応する」として見直しを示唆した。

すでに１０日に茂木敏充前幹事長（６９）、１６日に小林鷹之元経済安全保障担当相（５０）が出馬会見を開催済み。１９日に高市氏、２０日には大トリで進次郎氏が会見する予定だ。（樋口 智城）