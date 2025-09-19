B&ZAI、初出しトークで芸人とバトル 矢花黎は菅田琳寧に疑問「そういうことじゃないですよね？（笑）」
ジュニア内グループ・B&ZAIの橋本涼、矢花黎、本高克樹（※高＝はしごだか）、菅田琳寧が、23日、30日放送のテレ東のバラエティー『即今日話（そっきょうばなし）-今日の出来事だけのトークバトル-』に出演する。
【写真】カワイイ！ハートポーズで写真に応じる菅田琳寧＆橋本涼ら
披露するのは、収録当日の深夜0時以降に起きた「今日の出来事」と「その証拠」という、テーマは“1日の中で起きた事”限定の過酷トークバトル。今回は、ウエストランド、中西茂樹（なすなかにし）、わらふぢなるお、お見送り芸人しんいちが出演するほか、B&ZAIからメンバー4人が参戦する。
まだ磨き上げる前の出来立てホヤホヤ。どの媒体でも聞けない、初出しトーク満載の初出しトークバトルに注目だ。前半23日は深夜0時45分、後半30日は深夜0時30分から放送。
■出演者コメント
▼ウエストランド
井口浩之 B＆ZAIのみんなが本当に身を削ってというか…あんまり芸人でもないぐらいの話をしてくれましたね。
河本太 心配になるくらい。
井口 こんな世界観を持ってるんだとか、その辺も含めてぜひ注目してほしいです！
▼わらふぢなるお
なるお いやー楽しかったですね。B＆ZAIのみんなもあんな楽しそうに、面白い話もあって、こんな話するの!?みたいな話もいっぱいでしたね。
ふぢわら 僕ももっと話したいってなるくらい、すごい盛り上がりでした。
▼中西茂樹（なすなかにし）
今日は1日大阪にいたんですが、これがあるということで急いで戻ってまいりましたね。
B&ZAIのみんななんかは「普段そうなんや」みたいな、私生活も見えたりなんかして楽しかったです。
▼お見送り芸人しんいち
アイドル4人の中に化け物が1人いましたね。これはちょっとやばいですよ、めっちゃおもろかったですよ。その名は菅田。
40のおっさんから見るとかわいくて仕方なかったです。何か奢（おご）ったろかな飯でもって収録中から思っちゃいましたね。
▼橋本涼（B&ZAI）
なにかないかって1日中考えてましたが、まさかこの話をすることに…って話をしちゃいましたね。
自分でもびっくりしました。
あと井口さんがバラエティーで「オイ！」ってキレてるイメージで怖かったのですが、実際はめちゃくちゃ優しくて救われました。
▼矢花黎（B&ZAI）
この企画のお話をいただいてから、たまに琳寧が「ちょっと即今日話の練習しよう」って何度かトークを聞かされました。即今日話ってそういうことじゃないですよね？（笑）
▼本高克樹（B&ZAI）
今日舞台で4人同じだった時に、あるハプニングが起きたのですが、全員が牽制（けんせい）してたのか、誰もその話をしなかったのが面白かったです(笑)
言えばよかったかな…
▼菅田琳寧（B&ZAI）
今日0時を迎えた時に、気づいたら口内炎ができてました。いよいよ今日か…と。ただ1日中何かないかと電波を張ってると、やっぱあるもんですね、日常に。収録はめちゃくちゃ楽しかったです！練習しておいてよかったです！
【写真】カワイイ！ハートポーズで写真に応じる菅田琳寧＆橋本涼ら
披露するのは、収録当日の深夜0時以降に起きた「今日の出来事」と「その証拠」という、テーマは“1日の中で起きた事”限定の過酷トークバトル。今回は、ウエストランド、中西茂樹（なすなかにし）、わらふぢなるお、お見送り芸人しんいちが出演するほか、B&ZAIからメンバー4人が参戦する。
■出演者コメント
▼ウエストランド
井口浩之 B＆ZAIのみんなが本当に身を削ってというか…あんまり芸人でもないぐらいの話をしてくれましたね。
河本太 心配になるくらい。
井口 こんな世界観を持ってるんだとか、その辺も含めてぜひ注目してほしいです！
▼わらふぢなるお
なるお いやー楽しかったですね。B＆ZAIのみんなもあんな楽しそうに、面白い話もあって、こんな話するの!?みたいな話もいっぱいでしたね。
ふぢわら 僕ももっと話したいってなるくらい、すごい盛り上がりでした。
▼中西茂樹（なすなかにし）
今日は1日大阪にいたんですが、これがあるということで急いで戻ってまいりましたね。
B&ZAIのみんななんかは「普段そうなんや」みたいな、私生活も見えたりなんかして楽しかったです。
▼お見送り芸人しんいち
アイドル4人の中に化け物が1人いましたね。これはちょっとやばいですよ、めっちゃおもろかったですよ。その名は菅田。
40のおっさんから見るとかわいくて仕方なかったです。何か奢（おご）ったろかな飯でもって収録中から思っちゃいましたね。
▼橋本涼（B&ZAI）
なにかないかって1日中考えてましたが、まさかこの話をすることに…って話をしちゃいましたね。
自分でもびっくりしました。
あと井口さんがバラエティーで「オイ！」ってキレてるイメージで怖かったのですが、実際はめちゃくちゃ優しくて救われました。
▼矢花黎（B&ZAI）
この企画のお話をいただいてから、たまに琳寧が「ちょっと即今日話の練習しよう」って何度かトークを聞かされました。即今日話ってそういうことじゃないですよね？（笑）
▼本高克樹（B&ZAI）
今日舞台で4人同じだった時に、あるハプニングが起きたのですが、全員が牽制（けんせい）してたのか、誰もその話をしなかったのが面白かったです(笑)
言えばよかったかな…
▼菅田琳寧（B&ZAI）
今日0時を迎えた時に、気づいたら口内炎ができてました。いよいよ今日か…と。ただ1日中何かないかと電波を張ってると、やっぱあるもんですね、日常に。収録はめちゃくちゃ楽しかったです！練習しておいてよかったです！