【瀋陽＝出水翔太朗、深圳＝遠藤信葉】満州事変の発端となった柳条湖事件から９４年となった１８日、中国遼寧省瀋陽で式典が開かれた。

細菌兵器の研究・開発に従事した旧日本軍の「７３１部隊」をテーマにした映画「７３１」も同日公開され、中国政府が今年を「抗日戦争勝利８０年」と位置づけて愛国心高揚を図るなか、邦人社会は警戒感を強めている。

式典は事件現場に近い瀋陽の「９・１８歴史博物館」で行われ、中国中央テレビによると約１０００人が参加した。共産党最高指導部の政治局常務委員は出席しなかった模様だ。午前９時１８分には「国の恥を忘れるな」と書かれた鐘が鳴らされ、防空サイレンや車のクラクションが響き渡った。式典終了後には大勢の人々が博物館を訪れていた。

映画「７３１」は、部隊名にちなんで７月３１日に公開予定だったが、反日感情が高まりやすい９月１８日に公開された。黒竜江省ハルビンが舞台で、中国人に細菌実験や凍傷実験を行うシーンが登場するなど、日本の加害者としての立場が強調されている。興行収入は既に２億元（約４０億円）を超えており、瀋陽の映画館では、保険会社の従業員とみられる１００人ほどの人々が続々と入場手続きを済ませていた。

「抗日戦争勝利８０年」を踏まえた宣伝活動が強化され、反日感情をあおる内容も目立つことから、在留邦人の間では安全面への懸念が広がっている。

昨年９月１８日に男児（当時１０歳）が刺殺される事件が起きた深圳日本人学校では、安全確保のため１８日は休校となり、校門は柵で封鎖されていた。事件後、同校周辺では監視カメラが増設され、常時地元の警察官が警戒にあたるようになった。学校でもスクールバスの運行ルートを見直し、２００１年に付属小学校で児童殺傷事件が起きた大阪教育大の教授から安全対策について学ぶなど、対策強化に努めている。

在瀋陽日本総領事館は１７日、映画「７３１」の公開を前に「中国国内で（映画への）関心が高まっていることに注意する必要がある」として、反日感情の高まりに注意を呼びかけた。特に子どもと一緒に外出する場合、複数人で行動するなど十分な対策を求めている。