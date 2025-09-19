麒麟・田村裕、「ずっと会いたかった」歌手との2ショット NSC時代に縁「タイムスリップしました」
お笑いコンビ・麒麟の田村裕が18日までに自身のXを更新。「ずっと会いたかった」歌手との2ショットに喜びを語った。
【写真】「嬉しすぎるご縁」田村裕との2ショットをアップした歌手
14日、大阪府高槻市で開かれた野外フェス「高槻魂!!」で田村が会ったのは、矢井田瞳。矢井田は自身のXで田村との2ショットとともに「麒麟の田村さんと会えたー！なんだか初めて会った気がしなくて不思議でした」と投稿した。
続けて「それもそのはず（!?）、私がまだデビュー前、バイトしていたラーメン屋さんの隣のお店で田村さんがバイトしていたらしく、ラーメンも食べに来てくれていたみたいです」と振り返り、「嬉しすぎるご縁やないかーーい」「人生っておもしろいなぁ」とつづっていた。
田村は、この投稿に反応し「ずっと会いたかったのでマジで嬉しかったです！」と喜び。「NSCの頃のパチンコ屋でバイトしていた自分にタイムスリップしました」「ほんまにドキドキして周りが見えなくなり一方的に喋ってしまってすいませんでした」とコメントした。
