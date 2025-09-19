長尾謙杜＆山田杏奈W主演『恋に至る病』Saucy Dog書き下ろし主題歌入り“切なくて不穏”な予告が公開
7人組グループ・なにわ男子の長尾謙杜と、俳優の山田杏奈がW主演する映画『恋に至る病』（10月24日公開）において、切なさあふれるSaucy Dogの書き下ろし楽曲にのせた「主題歌メイン予告-奇跡を待ってたってver.-」が解禁された。
【動画】『恋に至る病』主題歌入り予告
斜線堂有紀氏による同名の人気恋愛小説を実写映画化。内気な男子高校生・宮嶺望（みやみね・のぞむ）を長尾が、そんな宮嶺が出会い、初恋に落ち、彼の人生を大きく変えることになる寄河景（よすが・けい）を山田が演じる。2人の共演はAmazonオリジナル映画『HOMESTAY』（2022）以来2度目となり、劇場用映画での共演は本作が初となる。
冒頭では、転校生の内気な少年・宮嶺と、クラスのカリスマ的存在の少女・景が出会い、互いに惹（ひ）かれあっていくピュアな恋の様子が描かれる。自転車での登下校や水族館デート、宮嶺の部屋で2人で過ごす様子など、高校生の初心でかわいらしい恋愛模様が垣間見えるが、「殺してやりたいと思えてしまうくらい純粋な愛だった」という衝撃的な歌詞がグサリと刺さる。
サビとともに映像は一変し、明るい青春の空気に陰りがまん延。善良な少女だったはずの景に次第に疑念を抱いていく宮嶺。変わりゆく彼女への想いを断ち切れないまま、彼らが辿る運命とは。ラストに響く「また君が独り泣かないでいいように」という歌詞が示す結末とは。
作品テーマとぴったりハマった歌詞のひとつひとつが、廣木隆一監督による絵画のような美しいシーンの数々を彷彿（ほうふつ）させ、Saucy Dog・石原慎也によってつむがれた奥深く感情表現豊かな歌唱が相まって、映画の余韻をより一層深める仕上がりとなっている。
さらに、宮嶺が景を強く抱きしめる場面写真も解禁。大好きな景が殺人犯なのではないかという疑念と不安に駆られながらも、どうしようもなく景を想う宮嶺の感情が、抱擁の瞬間にそのまま投影されている。
【動画】『恋に至る病』主題歌入り予告
斜線堂有紀氏による同名の人気恋愛小説を実写映画化。内気な男子高校生・宮嶺望（みやみね・のぞむ）を長尾が、そんな宮嶺が出会い、初恋に落ち、彼の人生を大きく変えることになる寄河景（よすが・けい）を山田が演じる。2人の共演はAmazonオリジナル映画『HOMESTAY』（2022）以来2度目となり、劇場用映画での共演は本作が初となる。
サビとともに映像は一変し、明るい青春の空気に陰りがまん延。善良な少女だったはずの景に次第に疑念を抱いていく宮嶺。変わりゆく彼女への想いを断ち切れないまま、彼らが辿る運命とは。ラストに響く「また君が独り泣かないでいいように」という歌詞が示す結末とは。
作品テーマとぴったりハマった歌詞のひとつひとつが、廣木隆一監督による絵画のような美しいシーンの数々を彷彿（ほうふつ）させ、Saucy Dog・石原慎也によってつむがれた奥深く感情表現豊かな歌唱が相まって、映画の余韻をより一層深める仕上がりとなっている。
さらに、宮嶺が景を強く抱きしめる場面写真も解禁。大好きな景が殺人犯なのではないかという疑念と不安に駆られながらも、どうしようもなく景を想う宮嶺の感情が、抱擁の瞬間にそのまま投影されている。