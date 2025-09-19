¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡ÛÁ°²ó½÷²¦¡¦ËÌ¸ý¿º²Ö¡¢¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì ¡ª ÃË»Ò200m¤Ç4Ï¢ÇÆ¤Î°Î¶È¤Ë¥é¥¤¥ë¥º¤¬Ä©¤à¡Ê7ÆüÌÜ¸«¤É¤³¤í¡Ë
1991Ç¯°ÊÍè34Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¤â»Ä¤¹½ê¤¢¤È3ÆüÌÜ¡£7ÆüÌÜ¡Ê19Æü¡Ë¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤È¸«¤É¤³¤í¡¢¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¾Ò²ð¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û9·î13Æü³«Ëë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüÄø¡õ½Ð¾ìÁª¼ê
¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óËÌ¸ý¿º²Ö¡¢¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì
½÷»Ò¤ä¤êÅêÍ½Áª¤Ç¤ÏÀ¤³¦Î¦¾å¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤È2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀ¤³¦¤òÀ©¤·¤¿ËÌ¸ý¿º²Ö¡Ê27¡¢JAL¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤ËÆüËÜ¤«¤é¤Ï¥¢¥¸¥¢Åê¤Æ¤Áª¼ê¸¢¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¾åÅÄÉ´Ç«¡Ê26¡¢¥¼¥ó¥ê¥ó¡Ë¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÉðËÜ¼Ó±É¡Ê25¡¢¥ª¥ê¥³¡Ë¤Î3Áª¼ê¤¬¤Þ¤º¤ÏÍ½Áª¤ËÄ©¤à¡£AÁÈ¤Ë¤ÏËÌ¸ý¡¢¾åÅÄ¡£BÁÈ¤Ë¤ÏÉðËÜ¤ÎÂ¾¡¢º£µ¨ºÇ¹â67m76¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëV.¥Ï¥É¥½¥ó¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¤äÁ°²ó¶ä¥á¥À¥ë¤Î¥ë¥¤¥¹¥Õ¥ë¥¿¥É¡Ê34¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡Ë¤¬´é¤òÂ·¤¨¤¿¡£
½é¤Î·è¾¡¿Ê½ÐÌÜ»Ø¤¹ÃË»Ò5000m
½÷»Ò¤ÏÅÄÃæ´õ¼Â¡Ê26¡¢New Balance¡Ë¤¬4Âç²ñÏ¢Â³¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤·¤¿¤¬ÃË»Ò¤Ï¤Þ¤ÀÌ¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ½é¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¤Ë¸þ¤±¿¹ÆäÌé¡Ê26¡¢Honda¡Ë¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£3000m¤Ç¤ÏÆüËÜÎòÂå2°Ì¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
N.¥é¥¤¥ë¥º¤¬4Ï¢ÇÆ¤Î°Î¶È¤ØÄ©¤à
ÃË»Ò200m·è¾¡¤Ë¤Ï½à·è¾¡¤Çº£µ¨À¤³¦ºÇ¹â¤È¤Ê¤ë19ÉÃ51¡Ê¡Ü1.0m¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿N.¥é¥¤¥ë¥º¡Ê28¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤¬4Ï¢ÇÆ¤Î°Î¶È¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷ËüÃ¼¡£100m¤Ç¶â¤òÆ¨¤·Æ¼¥á¥À¥ë¤Ë½ª¤ï¤êÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤Ç200m¤ËÄ©¤à¡£¤µ¤é¤Ë¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤Î¿·À±B.¥ì¥Ù¥ë¡Ê21¡¢¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë¤â½à·è¾¡¤ÇÍ¾Íµ¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»ÉÔµ¤Ì£¤ÊÂ¸ºß¤À¡£
º£Âç²ñ2¸ÄÌÜ¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤Ê¤ë¤«
ÃË»Ò400m¥Ï¡¼¥É¥ë·è¾¡¤Ç¤ÏÀ¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎK.¥ï¡¼¥Û¥ë¥à¡Ê29¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ë¤¬À¤³¦Î¦¾åÏ¢ÇÆ¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¹¹¿·¤òÌÜ»Ø¤¹¡£17Ç¯¥í¥ó¥É¥óÂç²ñ¡¢19Ç¯¥É¡¼¥ÏÂç²ñ¡¢¤½¤·¤Æ23Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤òÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¡¼¥Û¥ë¥à¡£¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿2021Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÌµ´ÑµÒ¤ÎÃæ¡¢»Ë¾å½é¤Î45ÉÃÂæ¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦µÏ¿45ÉÃ94¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤ÇËþ°÷¤Î¹ñÎ©¤Ç¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤á¤ë¤«¡£
¡Ú¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Û
17:33¡Á¡¡¼·¼ï¶¥µ»¡ 100m¥Ï¡¼¥É¥ë
18:20¡Á¡¡¼·¼ï¶¥µ»¢ Áö¹âÄ·
19:30¡Á¡¡½÷»Ò¤ä¤êÅê Í½ÁªA¡ÊËÌ¸ý¿º²Ö¡¢¾åÅÄÉ´Ç«¡Ë
20:05¡Á¡¡ÃË»Ò5000m Í½Áª¡Ê¿¹ÆäÌé¡Ë
20:30¡Á¡¡¼·¼ï¶¥µ»£ Ë¤´ÝÅê
20:45¡Á¡¡½÷»Ò800m ½à·è¾¡
20:50¡Á¡¡ÃË»Ò»°ÃÊÄ· ·è¾¡
21:00¡Á¡¡½÷»Ò¤ä¤êÅê Í½ÁªB¡ÊÉðËÜ¼Ó±É¡Ë
21:15¡Á¡¡ÃË»Ò400m¥Ï¡¼¥É¥ë ·è¾¡
21:27¡Á¡¡½÷»Ò400m¥Ï¡¼¥É¥ë ·è¾¡
21:38¡Á¡¡¼·¼ï¶¥µ»¤ 200m
22:06¡Á¡¡ÃË»Ò200m ·è¾¡
22:22¡Á¡¡½÷»Ò200m ·è¾¡
