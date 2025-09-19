オダギリジョー、『探偵！ナイトスクープ』“今週の特命局長”に 「今年1番の衝撃映像」
きょう19日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：17 ※関西ローカル）では、“今週の特命局長”を俳優のオダギリジョーが務める。
【動画】背後では大爆発！ショットガンを撃つ18歳のシュールな衝撃映像
オープニングでは、渋い声で淡々と口上を読み上げるオダギリ特命局長。『ナイトスクープ』の存在についてたずねられると、岡山出身とあって「もちろん（知ってました）！本当に子どもの頃から見てました」と力を込める。
一番記憶に残っているのは「アホ・バカ分布図」とのこと。また最近は「長渕剛さんのやつとかすごかったですね。ゆりやんさんが調査した…。去年でしたっけ？あれもおもしろかったですね」と振り返る。「年末に今年のスペシャルみたいなのをやるじゃないですか。あれはもう必ず録画してます」と番組ファンっぷりを明かす。
今回は桂二葉探偵「セミが人間を刺す!?」、田村裕探偵「夫は妻のお尻が分かるのか？」、 真栄田賢探偵「ショットガンをぶっ放したい18歳」を送る。予告映像では「今年1番の衝撃映像…」 とつぶやくオダギリ特命局長の姿が。
エンディングで、オダギリ特命局長は「いやぁ、おもしろかったですね。最初はちょっと引いてビックリしたんですけど、最後はキレイな成長物語を見せていただきました。何せ驚いたのが、この会場の温かさというか。観客（観覧者）の皆さんが一緒に番組を作っているというのが、すごいリアルに感じられてうれしかったです。ありがとうございました。優しいですねぇ」と、『ナイトスクープ』ならではの魅力を存分に満喫した様子を見せる。
