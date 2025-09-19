“ドンブラザーズ”樋口幸平＆“セイバー”川津明日香がW主演 契約ラブを描く『恋フレ』10月開始【コメント】
俳優・樋口幸平（24）と川津明日香（25）がW主演し、人気急上昇中のWEBTOON『恋フレ 〜恋人未満がちょうどいい〜』が実写ドラマ化されることが19日、発表された。MBSドラマフィル枠で10月から放送される。
【写真】樋口幸平＆川津明日香が“恋人未満”…どこかもどかししい2ショット
不器用な大人たちが「恋人未満」から本当の幸せを見つけるまでを描く、ビターだけど甘い契約ラブストーリー。過去のトラウマから人と深く関わることに臆病な漫画編集者・津山世莉と、「楽しいだけの恋がしたい」と考えるハイスペックな男性・加賀谷真尋が、恋人未満の“友達”として、恋愛のおいしいところだけを楽しむ関係「恋フレ（こいふれ）」契約を結ぶ。“相手を本気で好きになったら恋フレは即終了“という絶対的なルールのもと、完璧なはずだった2人の関係が、デートを重ねるうちに、ルールでは割り切れない本物の感情が芽生え始める。
人気フリーデザイナーの加賀谷真尋役は、『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』で桃井タロウ／ドンモモタロウ役に抜てきされ、その後もドラマ『体感予報』『約束 〜16年目の真実〜』『離婚弁護士スパイダー』『MADDER その事件、ワタシが犯人です』などに出演してきた樋口が演じる。
津山世莉役は、『仮面ライダーセイバー』でヒロインの須藤芽依役を演じ注目を集め、その後も『モトカレ←リトライ』『君の花になる』『Suger Suger Honey』『離婚後夜』、現在は『Love Sea 〜愛の居場所〜』に出演する川津が演じる。
恋人未満という、どこかもどかしさを感じる2人のティザービジュアルが解禁となった。
■加賀谷真尋（かがや・まひろ』役・樋口幸平 コメント
この度、加賀谷真尋役を演じることになりました樋口幸平です。原作ならではのカッコ良さも保ちつつ自分と真尋をマッチさせて役を作りました。川津さん演じる世莉ちゃんのかわいさを受け止めた姿が絵に写ってると思います。人を思う気持ちに真っ直ぐだったからこそつらい過去を経験した真尋に皆様も共感してくれたらうれしいです。10月2日放送スタートです！ぜひよろしくお願いいたします！
■津山世莉（つやま・せり）役・川津明日香 コメント
このたび、新ドラマ『恋フレ〜恋人未満がちょうどいい〜』に出演いたします川津明日香です。私が演じる津山世莉という役は、過去のトラウマから、人と深い関係になることを避ける一方、恋愛には憧れる少女漫画の編集者です。“恋フレ”として一歩踏み出した真尋と世莉が、どんな関係性になっていくかを視聴者の皆様にもドキドキしながら、楽しんでいただけたらうれしいです。
■放送情報
MBS 10月2日（木）より毎週木曜 25:29〜
テレビ神奈川 10月2日（木）より毎週木曜 25:00〜
テレ玉 10月6日（月）より毎週月曜 24:00〜
群馬テレビ 10月7日（火）より毎週火曜 24:30〜
とちテレ 10月8日（水）より毎週水曜 23:30〜
チバテレ 10月9日（木）より毎週木曜 23:00〜
