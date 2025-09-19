16日にチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第1節でビジャレアルと対戦し、1-0で勝利を収めたトッテナム。今季よりトッテナムの指揮官にはトーマス・フランクが就任しているが、昨季まで指揮したアンジェ・ポステコグルーとは全く異なる戦い方と言える。



今回のビジャレアル戦は内容も地味で、トッテナムは枠内シュート1本しか打っていない。決勝点は相手のオウンゴールによるもので、前半4分に得たリードを最後まで守り切ってみせた。ポステコグルー体制では攻撃的なサッカーを志向してきたが、フランクはより現実的なアプローチで戦っている。





リーグ戦でも4試合で3勝1敗、失点はわずか1点に抑えていて、守備はかなり安定している。昨季リーグ戦で65失点も喫したことを考えると、フランク体制での変化は実にポジティブだ。今回のビジャレアル戦では相手の枠内シュートをゼロに抑えていて、危ないシーンは少なかった。英『BBC』によると、MFルーカス・ベリヴァル、DFミッキー・ファン・デ・フェンの2人も守備面に満足感を示している。ベリヴァル「昨季は失点が多かったから、『無失点のメンタリティ』というものについてたくさん話し合ったんだ。ビジャレアルは枠へ飛ばすことが出来なかったし、僕たちは良い仕事をしたと思う」フェン・デ・フェン「相手にとって、僕たちは戦うのが難しいチームになっていると思う。組織的に非常に良い状態だし、全員何をすべきか理解している。倒すのが難しいチームだよ」今季のトッテナムはリーグ戦でマンチェスター・シティも撃破していて、ファン・デ・フェンの言葉通り倒しにくい厄介なチームに仕上がっていると言える。元よりトップ6を狙うだけの戦力は揃っているだけに、今季は強豪クラブを苦しめる存在になりそうだ。