アーセナルでは左サイドバックの位置に入り、偽SBの役割をこなすなど攻守両面でインパクトを残しているDFリッカルド・カラフィオーリ。



カラフィオーリはイタリア代表選手でもあり、イタリアといえばパオロ・マルディーニやアレッサンドロ・ネスタなど数多くの名DFを生み出してきたDF大国でもある。カラフィオーリもマルディーニら大先輩に憧れの思いを抱いているようだが、1番のアイドルは他にいるという。





『VERSUS』のインタビューにてカラフィオーリが明かしたアイドルとは、ローマ時代に見てきた元セルビア代表DFアレクサンダー・コラロフだ。カラフィオーリはローマの下部組織で育った選手で、コラロフは2017年から3年間ローマでプレイしていた。強烈かつ高精度の左足を備えた左サイドの名手であり、現在左サイドバックをこなすカラフィオーリとしては参考にするところが多い選手とも言えるか。「ローマにいた頃、幸運にもトップチームで一緒に練習することが出来たんだ。彼のテクニック、メンタリティは毎日見ていても飽きないものだったね。彼からもらったアドバイスは今でも心に残っている。もちろんマルディーニやネスタ、キエッリーニといったDFも象徴的な存在ではあるけどね」カラフィオーリも左サイドバックの名手となりつつあり、アーセナルにとって欠かせない戦力だ。