今夏の移籍市場でアーセナルはFWヴィクトル・ギェケレシュ、ノニ・マドゥエケ、エベレチ・エゼ、MFマルティン・スビメンディらの獲得に多額の移籍金を投じており、彼らは話題の中心だった。



それに比べると、バレンシアから1500万ユーロで獲得した21歳のDFクリスティアン・モスケラへの注目度は低かったかもしれない。モスケラはセンターバックに入る選手だが、アーセナルではウィリアム・サリバとガブリエウ・マガリャンイスのコンビが鉄板だ。モスケラはあくまでセンターバックの控え要員としての獲得だった。





しかし、開幕早々にサリバが離脱。いきなりの緊急事態となり、モスケラがサリバの穴を埋めることになった。そしてここまでの働きは抜群だ。英『Daily Mail』は1500万ユーロで獲得できたモスケラについて「今夏の掘り出し物」とさっそく高評価をつけていて、移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ記者も「サポーターの誰もがバーゲン価格だったと考えている」と語っている。スペイン『MARCA』によると、モスケラはすでに指揮官ミケル・アルテタと良い関係を築けていると語っていて、アーセナルの環境に満足しているようだ。「リーガとは試合の展開がまるで違う。攻守の切り替えが激しく、よりダイレクトな展開が多いね。チームの守備陣には優れた選手が多いけど、移籍を決めた時には世界最高の選手たちが揃っていると分かっていた。競争しないといけないし、簡単なことではないことも分かっている。でも監督は僕に満足してくれていて、とても気さくで色々と助けてくれるんだ」クラブのレジェンドでもあるマーティン・キーオン氏は「彼のパフォーマンスは言及に値する。スピードがあって力強い。良い補強だと思う。サリバやガブリエウと同じDNAを持っている」と称賛している。早くも今夏のベスト補強候補となりそうな勢いで、191cmのサイズと機動力を備えたモスケラはサポーターのハートをがっちり掴んでいる。