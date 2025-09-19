ファン・ニステルローイ、メッシ、レヴァンドフスキ越え ハーランドがCL49試合で50ゴール到達。歴代最速の新記録に
25-26シーズンのCLリーグフェーズ第1節マンチェスター・シティ対ナポリの一戦が行われ、2-0でシティの勝利となった。
試合展開は20分にナポリのDFであるジョバンニ・ディ・ロレンツォが決定機阻止で一発退場。シティは早々に人数有利を得ると、後半に2ゴールを奪った。
その中で先制点を挙げたのが、アーリング・ハーランドだ。ロドリ、フィル・フォーデンと繋いで、最後はヘディングでノルウェー代表FWがナポリの堅守をこじ開けた。
リオネル・メッシ(66試合)、ロベルト・レヴァンドフスキ(77試合)、キリアン・エンバペ(79試合)も50ゴール到達には多くの試合を要しており、ハーランドの得点力の高さがより強調されることに。
次に狙う記録となれば、やはりCLでの最多得点記録だろう。現在のトップスコアラーは140ゴールのクリスティアーノ・ロナウド。129ゴールのメッシが続いている。
ハーランドはまだ25歳と若いが、この記録を超えるには今後もコンスタントに得点を挙げる必要があるだろう。
フォーデン、足首で浮かせた才能溢れるラストパス
後半11分、センターでボールを繋ぐマンチェスター・C。フォーデンの見事なパスからハーランドが頭で決めて、#UCL キャリア50ゴールで先制‼
