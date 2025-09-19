»³Î¤Î¼ÂÀ¤Ï¡È¤Û¤Ã¤È¤±¤Ê¤¤·Ï¡É¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¡¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¤µ¤é¤±½Ð¤¹¼å¤¤¿´¤ÎÆâ¡¿¥é¥¸¥ª¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£à¼¡Âèá¡
『ラジオはパーソナリティ次第』(宮嵜守史/ポプラ社)第1回【全5回】
¡Ö·ë¶É¡¢¥é¥¸¥ª¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤è¡×¡£AD»þÂå¡¢ÊüÁ÷ºî²È¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤Î°ì¸À¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¡£¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î»¿ÈÝ¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÇØÉé¤¦¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÉ¬Í×¤ÊÇ½ÎÏ¡¢Ä°¤¯¿Í¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ëµ»½Ñ¤È¤Ï¡© TBS¥é¥¸¥ª¡ÖJUNK¡×Åý³ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÇËÜ½ñ¤ÎÃø¼Ô¡¦µÜÖ¿¼é»Ë¡£»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡¢¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥¹¡¼¡¢¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¤é·×9ÁÈ¤Î¿Íµ¤¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤ÎÂÐÃÌ¤òÄÌ¤·¤Æ¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤¿°ìºý¡Ø¥é¥¸¥ª¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£à¼¡Âèá¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤Û¤Ã¤È¤±¤Ê¤¤¿Í Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¤µ¤ó
¡¡»³Î¤¤µ¤ó¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Á¡ºÙ¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£Çö¤¤¥¬¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¡£Ä¹ºê¤Î¥Ú¥³¥Ú¥³ÌÄ¤ë¥Ó¡¼¥É¥í¤¯¤é¤¤¤Î¥Ï¡¼¥È¡£È¿ÌÌ¡¢Á¡ºÙ¤À¤«¤é¤³¤½ÎÏ¤¬¶¯¤¯¤ÆÀ¼¤ÎÂç¤¤Ê¼Ô°Ê³°¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¡£¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤ÎÀ³Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤òÅÊ¤ß¡¢À®¸ù¤·¤Æ¥â¥Æ¤ëÃË¤ò¼»¤ß¡¢¤½¤ì¤Ë·²¤¬¤ë½÷¤òÁþ¤à¡£¤«¤Ä¤Æ¿¼Ìë¥é¥¸¥ª¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¥¢¥Ë¥ÅªÂ¸ºß¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»³Î¤¤µ¤ó¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÆ±ÇÚ¤È¤¤¤¦¤«¡¢Æ±¤¸²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÂåÊÛ¼Ô¤À¡£
¡¡ËÍ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤Ã¤¿2012Ç¯¤Ï¡Ö»³Î¤Î¼ÂÀ¤ÎÉÔÌÓ¤ÊµÄÏÀ¡×¤â3Ç¯ÌÜ¡£»³Î¤¤µ¤ó¤¬Àï½Ñ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±»Ï¤á¡¢¤½¤í¤½¤í°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¿¤«¡¢¤¯¤é¤¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£
¡¡¤À¤±¤É¼ÂºÝ¡¢°ÂÄê¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¬ÈÖÁÈ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¾¯¤··Ð¤Ã¤¿¤³¤í¡¢Á´°÷¤¬¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¥À¥á¤À¡×¤ÈÄËÎõ¤ËÃÏÌÌ¤Ë¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÊüÁ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£2013Ç¯4·î¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¥¶¥¥ä¥Þ½Õ¤Î¥Ñ¥óº×¤ê¡ª in »³Î¤¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤À¡£
¡¡»³Î¤¤µ¤ó¤Î²È¤Ë¥¶¥¥ä¥Þ¡Ê¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡¦»³ºê¹°Ìé¡Ë¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁ´ÊÔÃæ·Ñ´ë²è¡£Éô²°¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¤¤¤¸¤é¤ì»³Î¤¤µ¤ó¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¸÷¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ËÍ¤¬ÈÖÁÈ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë°ÊÁ°¤Î2011Ç¯¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î´ë²è¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤ÎÈ¿¶Á¤â²ÃÌ£¤·¤ÆÀ®¸ù¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï¿¿µÕ¤À¤Ã¤¿¡£Á°²óÆ±ÍÍ¡¢¥¶¥¥ä¥Þ¤µ¤ó¤ÎÉô²°¤Ç¤Î¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã´¶¤È»³Î¤¤µ¤ó¤ÎÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÈÖÁÈ¤Ï°ìÄê¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¥ê¥¹¥Ê¡¼¥¦¥±¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷¸å¡¢ÈÖÁÈ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ÇTwitter¡Ê¸½X¡Ë¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤òÄÉ¤¦»³Î¤¤µ¤ó¤Ï¸ª¤òÍî¤È¤·¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Î©¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£ËÍ¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤ò¸«¤ë¤È¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ä¼ê¤¬¿Ì¤¨¤¿¡£»³Î¤¤µ¤ó¤òËÜµ¤¤Ç¿´ÇÛ¤¹¤ë¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ï³Ú¤·¤ó¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼¤âÂçÀª¤¤¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ê¥¹¥Ê¡¼¤âÂçÀª¤¤¤¿¡£ÊÒÉÕ¤±¤ò½ª¤¨¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÀè¤Ëµ¢¤·¡¢¤·¤Ð¤é¤¯2¿Í¤ÇÄÀÌÛ¤Î»þ´Ö¤¬Â³¤¯¡£°Ö¤á¤Î¸ÀÍÕ¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤âÇö¤Ã¤Ú¤é¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤ó¤Î°ÕÌ£¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²¿¤¬¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡¡¤Þ¤º»³Î¤¤µ¤ó¤¬¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤É¤¦¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬ÀÏ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¾¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤éº£¡¢»³Î¤¤µ¤ó¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÌÜÀþ¤«¤é¸«¤Æ¤É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤¤¤¸¤é¤ì¤Æ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï´û¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤¬²¿¤ò·ù¤¤¡¢²¿¤ò¹¥¤à¤Î¤«¡¢ÈÖÁÈ¤Ë²¿¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¤è¤¦¤Ê¾Ð¤¤¤ÏÁ´°÷¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´°÷¤Ç´ë²è¤·¤¿¤³¤È¤À¤±¤É¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÂª¤¨¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÔ¾Ê¤·¤¿¡£ÆóÅÙ¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È»³Î¤¤µ¤ó¤Ë¤¢¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¤¤¤¦¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¶¯¤ß¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¿´¤ÎÆâ¤òÁ´Éô¤µ¤é¤±½Ð¤»¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤¦¿®¤¸¤¿¤¤¤È¤â»×¤¦¡£¤À¤±¤ÉËÁÆ¬¤Ë½Ò¤Ù¤¿ÄÌ¤êËÜÅö¤ËÁ¡ºÙ¤æ¤¨¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¤â²æ¡¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤â¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤µ¤¨¤âÈë¤á¤ëÉôÊ¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¡£½ý¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡£
¡¡½ý¤Ä¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤éÆ¨Èò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤±¤É¤½¤ó¤ÊÌÌ¤â¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÍ¤Ï»×¤¦¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤Ê¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤À¡£¥¢¥Ë¥·Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎµÕ¡¢à¤Û¤Ã¤È¤±¤Ê¤¤·Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£〞¤À¡£¤³¤Î¼å¤µ¤âà¥Ë¥ó〞¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡£»³Î¤¤µ¤ó¤ÏÍ×½êÍ×½ê¤ÇÃ¦Èé¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÍÀ¸¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡ÖÉÔÌÓ¤ÊµÄÏÀ¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë½é²ò¶Ø¤·¤Æ°ìÈé¤à¤±¤ë¡£
¡¡°õ¾ÝÅª¤ÊÃ¦Èé²ó¤Ï¡¢ÉÔÃç¤À¤Ã¤¿ÁêÊý¡¢¤·¤º¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×ºÆÄ©Àï¤ò·è¤á¤¿²ó¡£2015Ç¯12·î¡£»³Î¤¤µ¤ó¤âÊüÁ÷¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï»³Î¤¤µ¤ó¤Î¸ý¤«¤é½Ð¤ë¤·¤º¤Á¤ã¤ó¤ÎÏÃ¤Ï¥Í¥¬100¡¢¥Ý¥¸0¡£ËÍ¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Ï¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤±¤É¿®Íê¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç»³Î¤¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤·¤º¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î¥Í¥¬¥¥ã¥ó¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤·¤º¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤«¤é¿È¤ò°ú¤¤¤Æ¡¢¼¡Âè¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹È¯¸À¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÉÔÌÓ¤ÊµÄÏÀ¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¤·¤º¤Á¤ã¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤¤¤Ë¤¯¡¢¤·¤º¤Á¤ã¤ó¤ÏÃÏÊý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ·Ñ¤Ç¤Î½Ð±é¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÎ¨Ä¾¤Ë¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¤¡¢·ë²Ì¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î2¿Í¤Ï¡ÖM-1¡×ºÆÄ©Àï¤ò¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁ°¤ÇÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÄ¾¤Ë´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é°ã¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤ª¸ß¤¤É½¾ð¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÇÏÃ¤»¤¿¤Î¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¥é¥¸¥ª¤È¤âÄÌ¤¸¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´é¤ä»Ñ¤¬¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¤·¡¢Ä°¤¯Â¦¤â»Ñ¤òÉ½¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½ÁÇÄ¾¤Ë¡¢¤«¤Ä¡¢¼«Ê¬¤ò¼º¤ï¤º¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡»³Î¤¤µ¤ó¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃ¦Èé¤Ï·ëº§Êó¹ð¤ò¤·¤¿¤È¤¡£
¡¡ËÍ¤Ï·ëº§È¯É½¤Î10ÆüÁ°¤¯¤é¤¤¤ËËÜ¿Í¤«¤é¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£»³Î¤¤µ¤ó¤È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÈËÍ¤Î3¿Í¤Ç²ñµÄ¼¼¤ËÆþ¤ê¡¢²¿¤ä¤é¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤ÇÏÃ¤·½Ð¤¹»³Î¤¤µ¤ó¡£¡Ö·ëº§¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÆÍÁ³¤Î¹ðÇò¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¶ÄÅ·¡£¤À¤±¤É¡¢¤Õ¤È¸«¤ë¤È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ò¤«¤¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»³Î¤¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¡Ö140¡×¤Ç²¿¤«¤·¤é¤Î´ë²è¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤È¤â¹Í¤¨¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÁê¼ê¤ÏÁó°æÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÄÉ·â¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê140¤Î´ë²è¤À¤Ê¡×¤È³Î¿®¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤±¤É¥Í¥¿¥Ð¥é¥·¤â¤·¤Ê¤¤¤·¡¢»³Î¤¤µ¤ó¤Ï¤º¤Ã¤È¿¿´é¤À¤·¡Ä¡Ä¡£¡Ö¤¢¡¢¥Þ¥¸¤Ê¤ó¤À¡©¡×¤È¤¸¤ï¤¸¤ï´¶¤¸¤Æ¤¤¿¡£·ëº§¤¬»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¤¿½Ö´Ö¡¢Á´¿È¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡£¿´¤ÎÄì¤«¤é½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢À¤µª¤Î¥«¥Ã¥×¥ëÃÂÀ¸¤ÎÊó¤Ï¡¢·ëº§È¯É½¤ò¤¹¤ëµ¼Ô²ñ¸«ÅöÆü¤ÎÄ«¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜÃæ¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡£²ñ¸«ÅöÆü¤ÏÃë²á¤®¤«¤é¤º¤Ã¤È»³Î¤¤µ¤ó¤ËÂÓÆ±¤·¤¿¡£¿åÍËÆü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ÖÉÔÌÓ¤ÊµÄÏÀ¡×¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤è¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Û¤Ã¤È¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êà¤Û¤Ã¤È¤±¤Ê¤¤·Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£〞¤À¡£
¡¡Ãë¤ËNHK¤Ç»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢NHK¤Ç¹çÎ®¤·¤¿¤È¤¡¢»³Î¤¤µ¤ó¤ÏÅöÁ³¤À¤±¤É¤À¤¤¤Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤½¤³¤«¤é²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¹µ¼¼¤È¤Ê¤ëÉô²°¤Ç²¿µ¤¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤ÎÈÕ¤ÎJUNK¤Ç¤É¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤«¤Ï³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¸À¤¨¤ë¤³¤È¡¢¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡£
¡¡ËÍ¡Ö»³¤Á¤ã¤ó¡¢º£Ìë¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×
¡¡»³¡Ö·ëº§¤Î·è°Õ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡ÊüÁ÷¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ï¤´Â¸¤¸¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤ËÏÃ¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡»³Î¤¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤Þ¤ÇÆÃ¤ËÃË½÷´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹¬¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÉôÊ¬¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÌÂ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë°û¿©Å¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÅ¹¼ç¤«¤é¡ÖÉÔÌÓ¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ï¥Ü¥¹¡Ê»³Î¤¤µ¤ó¡Ë¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤¿¤á¤é¤¤¡¢·ëº§¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ÎÇØÃæ¤ò¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬¥°¥Ã¤È²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£
¡¡ËÍ¡Ö¤½¤ìÏÃ¤·¤¿¤éµã¤¤¤Á¤ã¤ï¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡»³¡Ö¤¦¤ó¡Ä¡Ä¤ä¤Ð¤¤¤«¤â¡×
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ï³Î¼Â¤Ë¿§µ¤¤¬½Ð¤ë¡£ÈÖÁÈ¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦ÂÇ»»¤¬¤Ï¤¿¤é¤¯¡£¤¤ì¤¤¤´¤ÈÈ´¤¤Ç¡£
¡¡ÂçÂ¿¿ô¤¬»³Î¤¤µ¤ó¤ò½ËÊ¡¤¹¤ëÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢
¡ÖÁ°¤â¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¤â¤Ã¤ÈÂç¡¹Åª¤Ê´ë²è¤Ë¤·¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×
¡Ö±ü¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ繫¤°¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡¡¤Ä¤¤¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¡¡ÊüÁ÷¸å¡¢¶ÉÆâ³°¤ò¤Ï¤¸¤áSNS¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê°Õ¸«¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã¯¤Î²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤ì¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤â¤Î¡£°ìÊý¤Ç»³Î¤¤µ¤ó¤Î·ëº§¤Ï»³Î¤¤µ¤ó¤È±üÍÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¡£¿Í¤Î·ëº§¤òÆ»¶ñ¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î°Õ¸þ¤ò²ðºß¤µ¤»¤ëÀ§Èó¤Ï¤Ä¤Í¤Ë¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¡£¤É¤ó¤Ê·Á¤ÇÉ½¤Ë½Ð¤¹¤«¡£Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¯¡¢¤½¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤Î´ïÎÌ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡£Âç·¶ºÀ¤À¤±¤É¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤Ê¶ÉÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿È¤òÅÒ¤·¤Æ¥é¥¸¥ª¤ÇÏÃ¤¹¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£ÏÃ¤¹¾ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤ß¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿·¤·¤¯É×ÉØ¤Ë¤Ê¤ë2¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤¬°Ù¤»¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤À¡£
¡¡¥é¥¸¥ª¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¥Ï¡¼¥È¤âÉ¬Í×¤Ê¤¯¤é¤¤¡ÖÉÔ´°Á´¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤Ê¤ó¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î¤È¤¤Ð¤«¤ê¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î»³Î¤°¦¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤½¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î°¦¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÌë¡¢¹Ô¤Åö¤¿¤ê¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤Ê¿´¾ð¤ÎÅÇÏª¤¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¥é¥¸¥ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾ì½ê¤ÏËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê¤È¤³¤í¤À¡£¤³¤¦¤·¤Æ»³Î¤¤µ¤ó¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¦Èé¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
〔この文章の続きは書籍をご覧ください〕
