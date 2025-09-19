

ベンガルワシミミズクのガルー。大きな目が顔の前面についていて、確かにかわいい（写真提供：げんさん）

かつてペットといえば「犬か猫」が当たり前だった。だが近年、都市部を中心に静かに広がっているのが、「小動物」との暮らしである。

ハムスター、文鳥、レオパ（ヒョウモントカゲモドキ）、ハリネズミ、デグー――。

ペット不可あるいは「小動物のみ可」の集合住宅でも受け入れやすく、また、共働き・単身者・子育て家庭など多様なライフスタイルにフィットしやすい。

この連載では、「ワンでもニャンでもない家族」と暮らす人々に話を聞き、制約の多い都市生活のなかで見つけた、“静かで確かなつながり”を探っていく。

第3回となる今回は、ベンガルワシミミズクと暮らす男性に話を聞いた。

縁起のいい鳥・フクロウ

『不苦労』。

古くから、苦労知らずになる縁起の良い鳥と言われているフクロウ。適切な繁殖者から購入すれば資格がなくても飼えるが、個人で飼育するにはやはり少々苦労の多い鳥でもある。

映画『ハリー・ポッター』への登場により世界的なブームとなったが、鳥類が苦手な人にとっては、フクロウのかわいさには若干の疑問があるだろう。しかし、SNSをのぞいてみると、意外にかわいくなくもない。写真映りの問題だろうか。飼い主さんに聞いてみた。

「鳥類は、普通目が横についているでしょう？でもフクロウは犬や猫みたいに、大きくてくりくりした目が、顔の前面についているんです。だからかわいく見えるんじゃないでしょうか」

滋賀県で建設業を営むげんさんは言う。彼もベンガルワシミミズクのガルーを飼い始めて以来フクロウ沼にはまり、抜け出せなくなっている。

今回は、ちょっと不思議で愛らしいベンガルワシミミズクのガルーと、その魅力にはまった飼い主・げんさんの物語。



滋賀県に住む飼い主のげんさんとベンガルワシミミズクのガルー（写真提供：げんさん）

幼いころから動物好きの家庭で育ったげんさんは、これまで犬や猫、アヒルやイグアナまで飼育してきた。結婚して実家を離れても、当然動物と暮らしたいと考えていた。

「夫婦で『ペットを飼いたいね』と話していたのですが、妻に犬・猫アレルギーがあることがわかってしまって」

その後、長女・長男に恵まれ、ペットを飼うことはすっかり諦めていた。しかし、有名YouTuberの動画をきっかけにフクロウカフェに興味を持ち、家族で行ってみることに。

子どもたちは初めて触れ合うフクロウに大喜び、妻もどうやらアレルギーはなさそうだ。カフェを2件ハシゴした後、げんさんは思い切ってフクロウ飼育を家族に提案。動物と暮らしたことのない妻は当初尻込みしていたが、子どもたちのうれしそうな顔に、しぶしぶ同意した。

その後、岐阜のフクロウブリーダーに連絡をとって迎えたベンガルワシミミズクの雛が、ガルーだった。



家に来たばかりのガルー。当時は段ボールの中で飼育し、寝るときは寝室にも連れて行った（写真提供：げんさん）

「ガルーは、兄弟のなかで一番元気に鳴いていて、食欲も旺盛だったんです。ふわふわの産毛に包まれて、テニスボールぐらいの大きさでした」



少し大きくなって、段ボールから出られるようになったガルー（写真提供：げんさん）

「森の哲学者」フクロウとは？

フクロウは、夜行性の猛禽類だ。タカやワシと同じ種に属しながらも、物静かで思慮深く見えることから「森の哲学者」とも呼ばれている。

一口に『フクロウ』といっても、約250種に分類され、北極のツンドラから砂漠地帯まで広範囲に生息している。わずか100グラムの小型種から、翼を広げると成人男性の身長ほどにもなる大型種までさまざまだ。

げんさん一家が迎えたのはベンガルワシミミズクという大型種で、野生ではヒマラヤ山脈からミャンマー西部・南はインドまでの広範囲に生息している。



大型のフクロウは、やはり羽を伸ばして飛ぶ姿が美しい（写真提供：げんさん）

ちなみになぜ大型種に決めたのかと聞くと、「大きいフクロウのかっこよさに魅かれたから」という答えが返ってきた。もちろんそれだけではない。小型のほうが繊細で、こまめな体重管理をしてエサの量を調整しなければならないという飼育の難しさへの懸念もあった。さいわい自宅は持ち家で、比較的飼育スペースにも余裕がある。

トレードマークの大きな一対の目は人間の10倍もの視力があるとも言われ、夜間でも昼間と同じように見えるのだという。

現在、飼育が許可されているのは国内外で法律の下に繁殖された一定の種だけ。たとえけがをしたフクロウを拾ったとしても、許可なく飼育することは禁止されている。ペットとして購入するには、フクロウを販売しているペットショップやフクロウカフェに行くか、信頼できるブリーダーを探さなければならない。

吸い込まれそうな美しい目や哲学者のように落ち着いた佇まいに、「飼ってみたい！」と思う人も多いだろう。



ちなみに、頭部に耳のような羽角（うかく）がある種をミミズクと呼ぶ。羽角があってもなくてもフクロウの仲間（写真提供：げんさん）

しかし実際にフクロウを飼うためには、どうしても越えなければならない壁が存在する。エサだ。彼らは肉食で、新鮮な生肉しか食べないのだ。

かわいいけど大変！フクロウ飼育の苦労

フクロウを飼うためには、冷凍のマウス、ウズラ、ヒヨコなどをエサとして購入し、食餌のたびにさばいて与えなければならない。冷凍して販売されたエサの写真を見るだけで、そのハードルの高さがわかる。

「僕は全然平気でしたよ。ブリーダーさんのところでさばき方を教えてもらって、自分で1〜2回やってみたら、すぐに慣れました。逆に、命をいただいていることを実感します。これをやらなきゃガルーが生きていけないんですから。フクロウ仲間でも、慣れないって人は聞いたことがありません」

ならば、家族もできるようになったのかと聞くと、げんさんは口ごもる。

「いや、結局100％僕がやってますね。ガルーを飼い始めるときも、妻が人間用の冷凍庫に入れるのは絶対に嫌だって言って、結局ガルー用に冷凍庫を買いましたよ。僕は気にならないんですけどね」

これについては、ご家族に同意する。



フクロウのエサやりには小動物の解体がつきもの。どこまで許容できるかは人それぞれだ（写真提供：げんさん）

ここで、フクロウを迎える際に必要なものを確認しておこう。

フクロウの生体価格は種類によって違い、6万円から50万円以上と幅広い。飼育用品も、止まり木などにつなぐ「係留飼い」か、「ケージ飼い」かで違うという。

「係留飼い」なら、つないで飼育するための止まり木（ファルコンブロック）、そこにつないでおくため足首に装着する器具（アンクレット）と係留用ロープ（リーシュ）、手に乗せるためのグローブ（ファルコングローブ）、いざというときに連れ出すためのクレート（箱形のハウス）、ペット用トイレシート。げんさん一家の場合、これにエサ用小型冷蔵庫と空気清浄機を追加した。



ガルーの場合、当時はリビングで係留飼い。足元の台が止まり木代わりの『ファルコンブロック』、足首には係留用のアンクレットをはめ、ロープで台につないでいる（写真提供：げんさん）

「ケージ飼い」ならフクロウ用の広めのケージが必要になる。小型フクロウの場合、こまめな体重管理が必要なので、これに体重計も追加すべきだろう。

毎月のエサ代は、小型なら5000円程度、大型になると1万5000円程度かかる。

【フクロウの飼育に必要なもの】

・止まり木（係留飼いの場合）

・アンクレットとリーシュ（係留用）

・外出用クレート

・ファルコングローブ

・トイレシート

・フクロウ用ケージ（ケージ飼育の場合）

・エサ（冷凍ウズラ、マウス、ヒヨコなど）

・エサ用冷凍庫（価値観による）

・空気清浄機（あったほうがベター）

一度の診察で3万円ほどかかることも

飼育に当たって欠かせないのが、動物病院だ。鳥類、特に猛禽類を診察できる獣医は多くない。ガルーの場合、緊急でなければ訪問診療の獣医に診察してもらっている。その獣医師は水族館で働いていた経験があり、家畜全般を幅広く診察できるという。

「鼻水がなかなか止まらないことがあって、来ていただいたことがあります。結局は常在菌が繁殖していただけでしたが、一度の診察で交通費も合わせて3万円ほどかかるので、覚悟しなければなりません」

子どもたちはフクロウの雛に興味深々で、ガルーのそばから離れない。最初は遠巻きに見ていた妻も、徐々に世話をするようになった。ガルーを連れて家族で出かければ、たちまち周囲に人だかりができる。大けがをした際には、心配のあまり家族全員が付き添い、車で3時間かけてガルーを名古屋の総合病院まで運んだ。

こうしてガルーは家族にとってなくてはならない存在となっていく。しかしフクロウという生き物の本能が、徐々に家族の在り方を変えていった。

動物全般が苦手だった長女も、ガルーには夢中だった（写真提供：げんさん）



お迎え当時まだ2歳だった長男に、困り顔のガルー（写真提供：げんさん）

（宮粼 まきこ ： フリーライター）