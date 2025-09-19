イベントのチェックを忘れ、チケット完売。イケメン好きな2人が大後悔／ずっとイケメンを追いかけていたかったけど、そうもいかないよ現実は。
以前は夢中で追いかけていた推し。でも歳を重ねると若い頃とは違った見方になったり、興味が変わったりすることもありますよね。
イケメン好きでイケメンを追いかけてきた著者の竹内佐千子さんと担当編集M田さん。コロナ禍によりイケメンに会える機会がめっきり減り、おっかけ方・向き合い方に疑問を持つように。30代前半の頃のような情熱やパワーも失い、体調の変化、生活の変化、そして興味の変化…。あらゆる変化が生まれてきたアラフォーの自分たちにとって、イケメンとは何なのか!?
イケメン好き2人のイケメンおっかけコミックエッセイ「BURACHIN」シリーズ開始から約10年。いろいろなことがあったけれど、どんな時でもふたりをつないでくれたのはイケメンだった。シリーズ最終第6弾『ずっとイケメンを追いかけていたかったけど、そうもいかないよ現実は。』をお届けします。
※本記事は『ずっとイケメンを追いかけていたかったけど、そうもいかないよ現実は。』（竹内佐千子/ぶんか社）から一部抜粋・編集しました
