「最高の使い方とは思えない」大谷翔平の中継ぎ起用に議論百出！ “制限解除”で生じるリスクに米解説が異論「オオタニに多くを求めすぎだ」

投手として、そして打者として異次元の活躍を続ける大谷(C)Getty Images

大谷翔平（ドジャース）の起用法を巡る議論が白熱した。

議論が生まれる原因となったのは、他でもないデーブ・ロバーツ監督のコメントによるものだった。現地時間9月16日に行われたフィリーズ戦で、「1番・投手兼DH」で先発登板した大谷は、5回（68球）を投げ、無安打、5奪三振と好投。一方で打者としても8回に今季50号となる一発を放ち、投打で異彩を放った。この規格外の活躍を称えた指揮官は、ポストシーズンを睨んだ新たな起用法をほのめかした。

「ショウヘイは我々がチャンピオンを勝ち取るための力になりたいと思っている。だから、個人的に、外野手になるプランは大歓迎だ。ただ、実現するかどうかは分からない。なぜなら彼は、ここまで外野を守ったことがないからね。でも、チームが必要とすることなら何でも受け入れてくれる姿勢は本当にありがたい。とはいえ、どういう形になるかまだ分からない」

日々「DH」としてプレーする大谷の外野手起用が議論されるのは、現行のルールによる影響があるためだ。

いわゆる「大谷ルール」とされるMLBが設けるそれは、DHがリリーバーとして登板した場合、その時点でDHが解除となる。そのため、打者としてラインナップに残ることはできず、プレーし続けるためには野手として守る必要がある。

大谷が外野手として起用されたのは、エンゼルスに所属した21年4月のアストロズ戦が最後。この時に志願して左翼手を務めて以来、身体への負担を考慮されてDH専任として起用されてきた。だが、他でもない本人が「行けと言われたら、どこでも行けるように準備したい」と発信したこともあり、“もしも”の話が話題沸騰となっている。