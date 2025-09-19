「日本がまた墜落」FIFAランキングは2つダウン…韓国メディアも注目

18日に発表された2025年9月の最新FIFAランキング。日本代表は今月のインターナショナルマッチ2試合の結果を受け、マイナス0.76ポイントのダウンとなった。

その結果、これまでの17位から2ランクダウンし、19位に名を連ねることになった。ただ、アジア最高位は維持しており、イランが21位、韓国が23位、オーストラリアが25位となっている。

なお全体のトップ20とアジア地域の主な国のランキングは以下の通り。

1位：スペイン

2位：フランス

3位：アルゼンチン

4位：イングランド

5位：ポルトガル

6位：ブラジル

7位：オランダ

8位：ベルギー

9位：クロアチア

10位：イタリア

11位：モロッコ

12位：ドイツ

13位：コロンビア

14位：メキシコ

15位：ウルグアイ

16位：アメリカ

17位：スイス

18位：セネガル

19位：日本

20位：デンマーク

21位：イラン

23位：韓国

25位：オーストラリア

53位：カタール

54位：ウズベキスタン

58位：イラク

59位：サウジアラビア

62位：ヨルダン

67位：UAE

78位：オマーン

88位：バーレーン

92位：シリア

94位：中国

99位：パレスチナ

韓国の『FourFourTwo』では「アジア1位の日本がまた墜落」とタイトルをつけ、「去る7月に続いて2ランク下落し、19位に落ちた。メキシコ、アメリカを相手に勝つことができなかった」とコメント。

さらに「昨年は18位から15位まで上昇したこともあったが、ワールドカップ予選でオーストラリアに敗れた余波などで下落し、さらに19位まで落ちてきた」と評論した。