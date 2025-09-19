九州各地の駅長がおすすめする「麺類」のナンバーワンを決める「ご当地麺総選挙」が開催されています。

県内からは長崎らしさを味わえる4種類の麺がエントリーし、“熱い"

戦いが繰り広げられています。

今月から始まった「駅長対抗 ご当地麺総選挙」。

JR九州の各駅の駅長がおすすめする麺類のナンバーワンを決める戦いです。

（JR長崎駅 堀 篤史 駅長）

「長崎駅からは、リンガーハット長崎角煮ちゃんぽんをエントリーしている」

■JR長崎駅長おすすめ「長崎角煮ちゃんぽん」

長崎ちゃんぽん専門店リンガーハットの「長崎角煮ちゃんぽん」。

（リンガーハット大橋店 平野 英樹店長）

「今回のJR九州が主催している企画のために、特別に作ったちゃんぽんです」

看板メニューの長崎ちゃんぽんをベースに、ホタテの風味を加え、見た目にもインパクトある “特製の角煮”や、長崎かまぼこのアジ天をトッピングしました。

（栗山真乙アナウンサー）

「とろとろの角煮とちゃんぽんが合う。スープも濃厚でおいしい」

（JR長崎駅 堀 篤史 駅長）

「長崎の食の幸が詰まった一皿を味わってほしい」

「長崎角煮ちゃんぽん」は、県内11のリンガーハットの店舗で、1日10杯限定で提供されています。

（リンガーハット大橋店 平野 英樹 店長）

「ご当地麺の頂点を目指すぞ！」

■JR諫早駅長おすすめ「華麗なる肉うどん ～黄金仕立て～」

一方、JR諫早駅がおすすめするのは…

（JR諫早駅 白石 哲也 駅長）

「“華麗なる肉うどん 黄金仕立て” です」

諫早市のうどん店「拓どん」で提供されているうどんです。

もちもちの手打ちの麺に…

市内のレストラン「松新」の“牛めしの具材”、

県で開発されたジャガイモ「ながさき黄金(こがね)」や希少な「唐比れんこん」など、地元の野菜をトッピング。

諫早の “おいしい” が詰まったカレーうどんです。

18日は大久保市長も応援に。

（大久保 諫早市長）

「地元のみなさんに愛されているうどん屋さんのダシと、カレーのスパイス、松新さんの牛が非常にいいハーモニーを奏でている」

（JR諫早駅 白石 哲也 駅長）

「最高に諫早の魅力が詰まったうどんになった。決勝大会に行って優勝できるように頑張りたい」

『華麗なる肉うどん～黄金仕立て～』は、数量限定の提供です。

（平日は10杯、土・日・祝は20杯限定）

（諌早応援団）

「“華麗なる肉うどん 黄金仕立て” を、ぜひ食べていただいて、華麗なる一票をお願いします」

県内ではこのほかにも2品がエントリー。

JR新大村駅から、豚のホルモンを辛みそダレに漬け込んだ “とんちゃん” を使った『大村とんちゃんJUNKまぜそば』。

佐世保駅からは、“九十九島ひらまさ” と平戸産シイタケでとったダシに、佐世保産レモンを加えた『九十九島ひらまさ魚介醤油らーめん』がエントリーしています。

投票は、来月13日までで、対象店舗の二次元コードや特設サイトで受け付けているということで、食べていない人も投票できるということです。

また 上位に選ばれたグルメは、11月に福岡・門司港駅で開かれる決勝イベントに進みます。

去年の「ご当地丼総選挙」に続き、今年は59種の麺類がエントリーしています。