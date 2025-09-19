¡ÖÀ¯³¦¤Î£±£±£¹ÈÖ¡×ÎÓË§Àµ»á¤¬½ÐÇÏÉ½ÌÀ¡¢¶ÛµÞ»þ¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸åÇ¤µ¯ÍÑ¡Ä¡Ö·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¡×¤Ë¶¯¤ß
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê£¶£´¡Ë¤Ï¡¢³°Áê¤Ê¤ÉÏ»¤Ä¤Î³ÕÎ½¥Ý¥¹¥È¤òÎòÇ¤¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ²¼¤ÎÆñ¶É¤Î¤«¤¸¼è¤ê¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡»²±¡Áª¤Ç»Ù»ý¤¬Î¥¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÊÝ¼éÁØ¤ÎÃ¥´Ô¤Ë¸þ¤±¡¢ÅÞ¹ËÎÎ¤ò²þÀµ¤¹¤ë¹Í¤¨¤âÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢»Ù»ý³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¹Í¤¨¤À¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ë¡Ë
¡¡¡Ö´ßÅÄÀ¯¸¢¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡ÎÓ»á¤Ï£±£¸Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤³¤¦½Ò¤Ù¡¢Î¾À¯¸¢¤ÎÏ©Àþ¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÎÓ»á¤Ï£²£°£°£¸Ç¯¤ËÊ¡ÅÄ²þÂ¤Æâ³Õ¤ÎËÉ±ÒÁê¤Ç½éÆþ³Õ¸å¡¢Ê¸Éô²Ê³ØÁê¡¢³°Áê¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢¼ê·ø¤¤¼ÂÌ³Ç½ÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£³ÕÎ½¹¹Å³¤Ê¤É¶ÛµÞ»þ¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸åÇ¤¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖÀ¯³¦¤Î£±£±£¹ÈÖ¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Á¡¢À¯ºöÄÌ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡À¯ºö¤Ç¤Ï¡ÖÎÓ¥×¥é¥ó¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢£±¡óÄøÅÙ¤Î¼Â¼ÁÄÂ¶â¾å¾º¤ÎÄêÃå¤ò·Ç¤²¡¢¡Ö¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬¥×¥é¥¹¤Ê¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Ç¤ÏÄã¡¦Ãæ½êÆÀÀ¤ÂÓ¸þ¤±¤Ë¡¢½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤¿»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÆüËÜÈÇ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×¤ÎÁÏÀß¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÅÚ¶¯ð×¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¤ó¡Ë²½¤Î¿ä¿Ê¤ä¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¡¦Ê¡»ã¿Íºà¤Î½è¶ø²þÁ±¡¢¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤¿¥³¥á¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ê¤É¤â·Ç¤²¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ìÍÎÏ¤ÊÃÄÂÎÉ¼¤òÊú¤¨¤ë¶È³¦¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÁªµóÀ©ÅÙ²þ³×¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¸«¤»¡¢Ä¹Ç¯¤Î»ýÏÀ¤À¤Ã¤¿½°±¡Áª¤Ø¤ÎÃæÁªµó¶èÀ©¤ÎÆ³Æþ¤â¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡À¯ºö¤ÈÊÂ¤ÖÍ¥Àè»ö¹à¤È¤·¤ÆÅÞ²þ³×¤â·Ç¤²¤¿¡£ÊÝ¼éÁØ¤Î»Ù»ýÎ¥¤ì¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ö²æ¤¬ÅÞ¤¬ÊÝ¼éÀ¯ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Á½Ð¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÅÞ¹ËÎÎ¤Î²þÀµ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ÆÈ¼«¤ÎÌîÅÞ¿ÍÌ®¤âÎÓ»á¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ëºàÎÁ¤À¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î±óÆ£·É¹ñ²ñÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤È´Ø·¸¤¬¿¼¤¯¡¢º£·î£¹Æü¤Ë¤ÏÆ±ÅÞ¤ÎÇÏ¾ì¿¹¬¡¦Á°ÂåÉ½¤È¤â²ñ¿©¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÏ¢·ÈÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁíºÛÁª¤ÇµÄÏÀ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¸½»þÅÀ¤ÇÁªÂò»è¤Ï¶¹¤á¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÆÀºö¤À¡×¡Ê¿Ø±Ä´´Éô¡Ë¤È¤Î»×ÏÇ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢´ßÅÄ¡¢ÀÐÇËÎ¾À¯¸¢¤Ç¡ÖÈÖÆ¬Ìò¡×¤Î´±Ë¼Ä¹´±¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤º¤ì¤ÎÀ¯¸¢¤â»Ù¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸·¤·¤¤É¾²Á¤âº¬¶¯¤¤¡£¿Ø±ÄÆâ¤«¤é¤â¡ÖÆâ³Õ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡ØÁÓ¤ËÉþ¤¹¡Ù´ü´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÁá´ü¤Î½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤ò¤¤¤µ¤á¤ë°Õ¸«¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£µì´ßÅÄÇÉ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿Ø±Ä¤Î·ëÂ«¤ò¸Ç¤á¤Ä¤Ä¡¢ÅÞÆâ¤Ç¤Î»Ù»ý³ÈÂç¤¬¿Þ¤ì¤ë¤«¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡£