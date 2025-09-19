「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に"曇りガラス"の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。

「考えが浅い」と思われる人の特徴

職場や会議で、一見もっともらしいことを言っているのに、なぜか「この人の話は浅いな」と感じることはありませんか？

そういったときは、ある1つのポイントに注目してみるとよいかもしれません。

その正体のひとつは、「一般的な言葉を多用していないか？」です。

「よく」「いつも」「みんな」は、実は何も言っていない

たとえば、会議の場でこんな発言を耳にすることがあります。

「よくミスが出るんですよね」

「この作業はいつも遅れるんです」

「みんな、不満を持ってます」

一見すると説得力があるように聞こえますが、よく考えてみると「よく」「いつも」「みんな」という言葉は、誰かを指しているようで、実は誰も指していないのです。

つまり、曖昧な印象を並べているだけで、具体的な情報は一切共有されていません。

深そうに見えて、浅い

「よく」「みんな」といった言葉を使う人は、賢そうに見えるかもしれません。しかし実際には、事実を特定せずにその人のイメージ＝「思い込み」を口にしているだけにすぎません。これは、深く考えられていない証拠です。

「思い込み」で会話をすると、どうしても思い込み同士がぶつかる”空中戦”の会話に鳴ってしまいます。こうして、「会話が噛み合わない」「結論が出ない」といった状況が生まれてしまうのです。

具体化すれば、会話の質は変わる

本当に頭のいい人は、「いつ？」「どこで？」「誰が？」と具体的に事実を確認します。

「最近の案件で、どの場面でミスが出たの？」

「直近で遅れたのは、どのプロジェクト？」

「不満を言っていたのは、誰？」

このように一般化を避けて具体化するだけで、同じ土俵で会話ができ、課題もはっきり見えてきます。

「よく」「いつも」「みんな」といった一般化された言葉は、考えが深そうに見えて、実は浅さを露呈するフレーズです。頭のいい人は、あえてシンプルに事実を特定する質問＝事実質問を重ね、曖昧さを排除します。

事実質問を通じて事実を明確にすることは、一見まどろっこしくも思えますが、実は案外、最短の近道になるのです。

