何歳になっても夢は叶う。言うのは簡単ですが、実行するのは難しい。ここにごくふつうの60歳になったベビー服店の店主が、30年越しで願い続けていた「絵本作家になる」夢を、45歳から本気で取り組んで達成した例があります。

【写真】眺めているだけでも楽しい！みやもとさんのほんわかとした絵や絵本など（4枚目から/全8枚）

45歳のとき真剣に残りの人生を考えるようになって

── 絵本作家の登竜門として有名な「講談社絵本新人賞」。近年、400～500作品も応募が寄せられるそうですが、2023年度に受賞したのがみやもとさんでした。受賞当時はなんと59歳！新人賞にしてはベテランの年齢に見えますが、どういったご経歴なのでしょうか？

みやもとさん：20代のころから、ベビー・子ども服の店を営んでいます。子どものときから絵を描くのが好きで、高校も美術部。でも「職業にしたい」といった野望はなく、ライフワークみたいな形で絵は描き続けていました。絵本とは無縁の世界ですよね。結婚して29歳のころでしょうか。車でスキー場に向かう途中に雪景色を眺めていたら、ある物語がたまたま頭に浮かんで、それに絵をつけたら絵本になるなと思ったんです。

当時、結婚はしていたのですが、子宝に恵まれませんでした。そうした自分の心境を投影したかったのか、子どものいない老夫婦の元にクリスマスのギフトとして子どもがやってくる、そんな物語を思いついて。絵本の完成後、出版社に持ち込みましたが、ぜんぜん相手にされません。その後、子どもに恵まれ、33歳のときに双子（男の子と女の子）が産まれて以降は仕事もプライベートもあわただしい日々になりました。

── 絵本作家への道はまだまだ先？その間、制作活動は行っていたのでしょうか？

みやもとさん：生活文化雑誌『母の友』（現在は休刊）内の人気企画「一日一話」という短編の童謡コーナーに書き溜めた自作を応募して、2度掲載されました。それはうれしかったし、自信になりましたね。自分で「才能あるかも！」と思ったこともありました。といっても、子どもが小学生にあがるまでは、本格的に絵本を描くことはしていませんでした。ただ、30代のころは「将来は絵本作家になる」と、ばくぜんと思い込んでいて。応募の結果がどうあれ、あわてる気持ちはなかったです。

20代から続けていた趣味の登山（写真右がみやもとさん）

子どもの手が少し離れた40歳を機にひんぱんに絵本を描くようになり、絵本のコンテストに応募したのですが、結果はかんばしいものではありませんでした。それでも、体力的にも精神的にも若さというか、ずっとこういう感じが続くと思っていたんです。ところが45歳ころからよく疲れ目になり、体のコンディションも日によって好不調が出てくる。健康も体力も永遠に変わらないわけではないと思い知りましたね。子どもが中学生になり手がかからなくなってきたタイミングでもあり、「やりたいことをやりきろう」と思って、130万円を投じて通信教育で本格的に絵本の勉強を始めました。

片道3時間かけ絵本塾へ「ほかの趣味はすべてやめた」

── そこではどんなことを学んだのでしょうか？

みやもとさん：絵の構図や絵本の構成など技法的なことを学んだわけですが、通信教育の修了後、OB会のようなものがあって、たくさんの人とつながりを持てたことも大きかったです。あるとき、神戸にある絵話塾（絵本の塾）の存在を知り、片道3時間かけて通うことにしました。絵本作家を目指して切磋琢磨する仲間がいて、集中できる環境だと感じられました。「あと何年生きられるか」と考えると、趣味のゴルフも登山をやめても耐えられる。でも、絵だけはやめられない。だから、絵本作家になるべく、後悔しない人生を送ろうと自分の時間のすべてを注ぐ決意をしました。

絵話塾の仲間とは毎年作品展も開いている（前方右から2番目の赤いクリアファイルを持つのがみやもとさん）

塾では直接指導されるメリットはありましたが、同じ志を持つ人たちの中に身を置けたことも大きかったです。20～60代とメンバーの年齢はさまざま。共通する絵本づくりがなければ、出会わなかったと思います。みなさんの作品に触れ、個性豊かな先生の指導でエネルギーや刺激を得られました。1年間、1回2～3時間程度の講義に月3回ほど通い、終われば先生も含めてみんなで食事をしながら、絵本談義。技術的な話より、ほかの人が「ふだん考えていること」が聞けて、絵本創作の視点として参考になりました。頭の中で作り出すストーリーでなく、日常のおかしさや不思議さ、そういったことがふと思い浮かべて物語を形作っていく、そんな学びを得たのです。

── 自分の夢に向かっていくいっぽうで、ご家族はどういった反応でしたか？

みやもとさん：妻からは背中を押してもらいました。「美術大学もあるから受けてみたら」と言ってくれたこともあって。結婚してからずっと、絵本作家の夢に対しては応援してくれていて、感謝しかありません。子どもは自分たちのことで精一杯のようで、とくに賛成も反対もありませんでしたね。

まさかの受賞「毎日つぶやき続けた思い」が原動力

── 絵本作家への道がひらけてきた実感はありましたか？

みやもとさん：その後も、絵本のコンテストには応募を続け、毎年のように何らかの賞をもらえるようになりました。そして、59歳のとき、講談社絵本新人賞を受賞しました。大きな賞だったので、まさか受賞するとは思っていなくて、web上で通知される一次と二次の選考結果も見ていなかったんです。最終選考の知らせが速達できて、初めて自分の作品が候補に残っていることを知りました。それから10日ほど経ち、知らない電話番号から「受賞」の連絡がきて、驚きました。

その日は偶然ちょっとした集まりがある日で、浴びるほどビールを飲みましたね。妻や塾仲間に知らせると喜んでくれたのもうれしかった。その後、1年ほどかけて細部の調整などをして、受賞作の『あおくんふくちゃん』を刊行。60歳で念願の絵本作家デビューを果たせました。物語は青鬼の「あおくん」と福の神の「ふくちゃん」が、節分の日に「交代」するお話。衣装や髪型や化粧など変えて、立場を変えたらどうなるか？というコメディタッチの内容です。なぜだか昔から「鬼」に関する話が好きでしたね。

── 40代半ばからの本格的な挑戦。振り返ってみて、挫折を感じたり、「才能ないのかも」と、思ったりしたことはなかったのでしょうか？

みやもとさん：45歳のときに本格的に絵本作家を目指し、受賞までの約14、15年間。自信を失ったり、「絵本作家になれるんかな」と葛藤したりしたこともありました。ただ、完全に絵本の創作をあきらめてしまうことはなかったですね。絵本作家になれるなら何歳でもかまへん、と。神戸の塾では、周囲の絵のうまさにびっくりして気後れしたこともあったけれど、先にも述べましたが、逆に高いレベルの仲間の存在が刺激になって力がわきました。

天然な性格も関係しているかもしれませんが、どこかでずっと自分を信じていたんでしょう。さらに言えば、きっと絵本作家になれると自分に言い聞かせてもいました。いま振り返って言えることなんですが、毎朝起きて体操をしながら、「自分は（絵本作家に）なれる」と心の中でつぶやく日々でしたね。無意識なつぶやきが習慣になっていき、不思議と気持ちも折れなかった。諦める意識がなくなっていくんでしょうか。言霊みたいなもので、これならいつからでも、誰でもできることだと思いますよ。

── 今後、どういった絵本作家を目指していますか？

みやもとさん：「自分がおもしろいものができればいいな」程度ですね。ただ、絵本作家を目指すと決めたとき、なぜなのかは理屈では説明できませんが、世界で翻訳される作品を作りたいと思いました。まだ入り口に立っただけなので、そこは目指したいです。自分の作品が世界のさまざまなところで読まれたら本望です。

取材・文／西村智宏 写真提供／みやもとかずあき