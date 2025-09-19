雷神の名に恥じない「放射性元素」…なんと、ウランにも変換される「トリウム」。その140億年という「ハンパなく長い半減期」

元素番号90「トリウム」

この世界を形作る構成要素「元素」。現在までに、なんと118種類の元素の存在が判明しています。

もちろん、私たちヒトの身体もまた、さまざまな元素からできています。そして、からだの中のちょっとした元素のバランスの乱れが、健康状態までをも大きく左右するのです。

そんな元素と人間の深遠な関係を主軸に、118の元素が織りなす物語を、『元素118の新知識〈第2版〉 』の編著者で、『生命にとって金属とはなにか』の著者でもある桜井弘氏に紹介してもらいましょう。

前回は希土類元素（レアアース）のセリウムについて取り上げましたが、セリウムを発見したイェンス・ベルセーリウスは、そのほかにも多くの元素を発見しています。今回は、その中から「トリウム」についての解説をお届けします。

＊本記事は、科学に関する歴史的な出来事を紹介する「科学、今日は何の日」シリーズとして、『 元素118の新知識〈第2版〉 』を再編集・再構成してお送りましす＊

「雷神」にちなんで名付けれた放射性元素

トリウムは1828年（1829年という説もある）にスウェーデンの化学者ベルセーリウスによって、ノルウェーの海岸で発見された重い黒石である鉱物（トール石）中より発見された。

スカンジナビアの神話の中の有名な軍神または雷神「トール（Thor）」にちなんで「thorium」と名づけられた。ベルセーリウスがなぜこの元素名としたかは不明であるが、トールが母国の信仰の中心であったために採用したともいわれている。

純粋なトリウムは1890年に単離された。トリウムは、放射能という現象が知られる以前に発見された2番目の放射性元素である。第1番はウランであった。

トリウムが放射能をもつことは、1896年にドイツのシュミットとフランスのマリー・キュリーによってそれぞれ独自に発見された**。トリウムは、モナズ石、トール石などの鉱物中に含まれ、アクチノイド*の中で地殻中に最も多く存在する元素（ウランの約5倍）である。

＊アクチノイド：原子番号89アクチニウムから103ローレンシウムまでの15の元素。元素周期表の下方、ランタノイドの下に表示される。15元素すべてが放射性元素である。

＊＊「トリウムが放射能をもつことは、フランスのマリー・キュリーによって発見」参考記事：原子爆弾はどこから始まったのか…？ 原点「放射線の発見」に刻まれる「ベクレルの偶然とキュリー夫妻の執念」

天然トリウムの半減期は140億年…

トリウムの同位体は、33核種が知られており、すべて放射性である。

最も寿命の長い核種は²³²Thで、半減期は約140億年である。天然に見出されるトリウムは、ほぼ100％が²³²Thであり、他の核種の存在量はきわめてわずかである。

²²⁸Thおよび²³²Thはトリウム系列中に、²³⁰Thおよび²³⁴Thはウラン系列中に、²³¹Thはアクチニウム系列中に位置している。

なお、²³²Thはトリウム系列（図「トリウム系列」）とよばれる放射性核種の壊変系列のもとになる核種である。以上の5核種以外の28核種は、すべて人工的に産生されたものである。

金属トリウムは銀白色であり、空気中では表面に酸化被膜が形成されるため、内部は酸化から保護される。一方、金属粉末は急激に酸化されて発火する。

トリウムの酸化数として+2、+3、+4 が知られているが、+2、+3化合物は不安定なものが多い。アルミニウム（Al）、銅（Cu）、銀（Ag）などの金属元素とトリウムとが結合した化合物（金属間化合物）および合金も知られている。

核分裂性物質の供給を担う

²³²Thを含む酸化物や炭化物に原子炉で中性子を照射すると、²³³Pa（プロトアクチニウム）を経て、核分裂性の²³³U（ウラン）が得られる。

豊富に存在する²³²Thの²³³Uへの転換は、原子力発電に必要な核分裂性物質の供給量を増加させることになった。

二酸化トリウム（ThO₂）は融点が3390℃できわめて耐火性がよく、化学的に安定である。このような性質を利用して、特殊るつぼ用の材料やガス灯のマントルとして使われた。

また、アーク溶接の電極、タングステンランプのフィラメントのコーティング剤や触媒、または触媒支持体としての用途もある。

＊

このように、放射性元素としてウラン233（²³³U）への変換で核分裂性物質の供給量を増加させることになったトリウム。壊変によるウランとの関係については、こちらの記事もぜひご覧ください。

次回は、118の元素が織りなす物語においてもトリウムと関係の深い存在であるウランについての解説をお届けしましょう。

＊「ウラン」の回は、近日公開予定です。お楽しみに＊

