さわやかな空のもとに広がる大海原。じつは、強烈極まりない毒性だった…凄まじい豪雨の後にできた「地球最初の海」の、ヤバすぎる中身

宇宙で唯一の生命を育んだ「海」、あたりまえのようにそこにある「山」、そしてミステリアスな「川」……。地球の表情に刻まれた無数の凹凸「地形」。どうしてこのような地形になったのかを追っていくと、地球の歴史が見えてきます。

「地球に強くなる三部作」として好評の『 川はどうしてできるのか 』『 海はどうしてできたのか 』『 山はどうしてできるのか 』を中心に、地形に関する選りすぐりのトピックをご紹介します。

今回は、いよいよ「水の惑星・地球」の誕生、すなわち海の出現について取り上げます。

1ヵ月…………約3億8000万年

1週間…………約8800万年

1日……………約1260万年

1時間…………約53万年

1分……………約8800年

1秒……………約146年

この記事で出てくる「地球カレンダー」とは 地球史、およそ46億年という長い時間を感覚的にとらえるために、「地球カレンダー」という物差しを使って記述しています。これは46億年を「1年」に置き換えて、各年代を「日付」で表したものです。46億年を「1年」と換算すると1ヵ月…………約3億8000万年1週間…………約8800万年1日……………約1260万年1時間…………約53万年1分……………約8800年1秒……………約146年なお、年代測定の精度その他の事情によって、研究者の間で必ずしも一致しているわけではなく、また新たな知見により変動が生じることもあります。今回の記事では2月12日の出来事をとりあげます。

＊本記事は 『 海はどうしてできたのか 』 (講談社・ブルーバックス）の内容を、再構成・再編集のうえ、お届けします。

海への一歩…地球で最初の雨

地球に水が生まれる条件が整ったところで、いよいよ海ができるための準備はできました。あとは一気に、水を満たすだけです。

それは41億年ほど前、地球カレンダーでは「2月9日」のことでした。二次的な大気を形成していた成分の多くは、火山ガスに由来する物質です。これらは地表が高温の間は、たとえ凝結して液体となり落下しても、地表に到着する前に蒸発していました。

しかし、いったん陸の温度が下がるやいなや、すさまじいまでの量の液体が地表に降ってきました。地球で最初の雨です。

そのおもな成分は、水でした。火山ガスの成分のうち水蒸気は、割合としては小さなものでした。しかし、二酸化炭素をはじめ、ほかの多くの成分が氷点下、それもかなりの低温でなければ凝結しないのに対し、水蒸気は100℃で水になります。地球が100℃にまで冷えた時点で、水は液体として存在するもっとも多い物質となったのです。

降りそそいだ最初の雨は蒸発することなく、地表の低いところから徐々にたまっていきます。 あちこちにできた「池」は、やがて「湖」となり、さらにどんどん大きくなって、ついには地表の7割を覆うまでになります。

想像を絶する豪雨

ここで、現在の地球の表層にある水、つまり海水と、池や川などの淡水をすべて合わせた量と同じだけの水が、当時の地球に戻ってきたと仮定してみます。

現在、地球上の水は、海水・淡水 をあわせて1349.929×106km³あります。もし、現在ある海水や淡水が、地球の表面に等しく分布していたとすると、その水の厚みは海水＋淡水の総量を地球の表面積（5.1億km²）で割った値、すなわち約2650mになります。

地球の表面すべてをこの厚みの水が覆うことになるのです。最初の雨が、地球の表層すべてに降り、地表に均等に水が溜まっていったとして、いったいどれだけの雨が降れば、これだけの水を地表に蓄えることができるのでしょうか。

かりに1時間に100mmの雨だったとすれば、全地表を覆う水の厚さは1日で2.4mにな り、1ヵ月で72mに、1年では864mとなります。2650mの厚さにするには、3.07年かかる計算になります。1時間に100mmという雨量は、記録的な集中豪雨として大きな被害をもたらすこともあるレベルです。それほどのすさまじい雨が、3年と1ヵ月もの間、降りつづけなくてはならないのです。

しかも、この計算は地下水や地層に含まれている水などを考慮していません。また、マントルの中にも水があります。これらの水がどのくらいの量なのかはまったくわかっていません。もしそれらが地表の水と同じくらいの量だとすれば、1時間に100mmの雨が6年間、降りつづく必要があるわけです。

これほどのすさまじい雨が、地表を水で満たしていきました。

水によって地表はさらに冷やされ、水蒸気の凝結を促してますます雨量は増していきます。そして、ついにこの想像を絶する雨が止んだとき、地球に最初の「晴れ間」が広がります。

それはどれほどさわやかな空だったことでしょう。できたばかりの海は、真っ青な輝きを湛えています。こうして太陽系に 「水の惑星」が誕生したのです。

「2月9日」の地球

海が誕生したころの地球はどのような風景だったのでしょう。想像をたくましくして思い描いてみましょう。

おそらくそれは、まだ大きな陸地がない一面の海と、一面の空が広がる、水平線だけが存在する世界だっ たと思われます。調査航海で太平洋の真ん中にいるときに、そのような景色を見たことがあります。

やがて、そのところどころに、マグマが固まった島ができていったのでしょう。草も木も生えない黒緑色の低いコマチアイトの陸地を広大な海が取り囲み、透明な空がどこまでも続いている、それが「2月9日」の風景だったのではないかと思われます。

南洋のサンゴ礁の島のような場所を想像すれば、似ているかもしれません。日本近辺なら硫黄島のような扁平な火山島でしょうか。ただし、サンゴ礁のように白くはない、黒緑の陸地です。

しかし、大気も海も、その成分から見ると、今のものとは、およそかけ離れたものでした。

さわやかな空もと、できたばかりの海…じつは、強烈な毒性をもっていた

当時の大気の成分は、二酸化炭素と水素と窒素などからなる、濃いものでした。窒素 78％、酸素21％の現在の大気にはほど遠いものです。陸もわたしたちがよく見かける砂や泥でできた地層や花崗岩（かこうがん）などなく、マグネシウムと珪酸からなるコマチアイトでした。

そして海はといえば、これもナトリウムと塩素を主とした現在の塩からい海とは大違いです。主成分こそ水であるものの、そこには火山ガスの成分である二酸化炭素や塩酸などが溶け込んでいました。いまのわたしたちにとっては強烈な毒性をもつ海だったのです。

このような空と陸と海が、これから長い時間をかけて進化していきます。やがて地球上に誕生する生命が、これらの進化に協力することで、地球全体の進化が始まります。これを「共進化」と呼んでいます。

さて今回のシリーズでは、地球カレンダーの「2月9日」に海が誕生するまでを見てきました。しかし、この海は姿かたちこそ「海」でも、その中身はまだ現在の海とは似ても似つかぬものでした。さまざまな「事件」によって海がどのように変貌していくのでしょうか。

＊

地球の空と陸と海と、やがて誕生する生命が、互いに協力することで進む、地球全体の進化「共進化」を進めていきます。続いては生命誕生についてお送りいたしますが、まずは生命誕生前後の大昔の出来事が、どうしてわかるのでしょうか。30億年以上前の海を探る方法を考えてみましょう。

海はどうしてできたのか――壮大なスケールの地球進化史

地球に強くなる三部作！ 川の面白さは、家で地形図を広げて眺めているだけで、「なぜこんな姿をしているんだ?」という謎が次々に浮かんでくるところにあります。一筋の流れにひそむ、地球のマジックの謎解き、そひて数々のドラマチックな物語を追います。 【姉妹刊】 海はどうしてできたのか ・ 山はどうしてできるのか

じつは「水は宇宙からやってきた」…地球に海があるのは、太陽からの「ほどよい距離のおかげ」という、マジに信じがたい幸運