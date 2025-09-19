約580万円！ トヨタ「新スポーティセダン」に反響多数！ 全長4.6m級の「ちょうどいいサイズ」に「欲しい」の声も！ 1.8リッターエンジン採用のインドネシアモデル「カローラアルティス“GRスポーツ”」に寄せられた“熱視線”とは

日本のカローラとはちょっと違う!?

トヨタのインドネシア法人は、4ドアセダン「カローラアルティス」のハイブリッド車（HEV）に新たなグレード「GRスポーツ」を設定し、2025年8月20日に発売しました。

日本では聞き慣れない“アルティス”の車名ですが、SNSなどには多くの声が集まっています。

トヨタの新スポーティセダンに寄せられた声とは

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「新スポーティセダン」です！ 画像で見る（30枚以上）

カローラアルティスは、日本の「カローラ」にあたる4ドアセダン。現行のカローラは2018年に登場した12代目で、150以上の国と地域で販売されています。

基本骨格は共通化されているものの、日本仕様はグローバル仕様よりやや小さく、デザインも細部が異なります。

いっぽうインドネシアで販売されるカローラアルティスは、グローバル仕様がベースです。

ボディサイズは全長4630mm×全幅1780mm×全高1455mm、ホイールベース2700mm。パワーユニットは、1.8リッターガソリン車と1.8リッターハイブリッド車（HEV）の2種類を設定します。

そのうち、HEVのスポーティグレードとして今回追加されたのがGRスポーツです。

トヨタのスポーツブランド「GR」の名を冠する同グレードは、従来の上質さに加え、スポーティなスタイルを求めるユーザーに向けた仕様となっています。

エクステリアでは、フロント＆リアバンパーがアグレッシブな専用デザインとなるほか、サイドスカートとブラックトランクスポイラー、17インチブラックホイールを装着。ドアミラーカバーもブラックにして、精悍で引き締まった雰囲気を強調しています。

ボディカラーは、プラチナホワイトパールマイカ、ブラックマイカメタリック、そしてGRスポーツ専用として新設定されたレッドマイカメタリックの3種類を設定します。

インテリアはブラック基調とし、シートやトリムにレッドステッチをあしらい、さらにシートベルトのカラーもレッドとすることで、視覚的にも走りへの高揚感を演出しました。

システム最高出力122馬力を発生するパワートレインに変更はありませんが、電動パワーステアリングの制御を見直すことで、レスポンスのダイレクト感を強めています。

カローラアルティス GRスポーツのインドネシアでの価格は、6億4490万ルピア（約577万円）です。

※ ※ ※

そんなカローラアルティス GRスポーツに対し、SNSなどにはさまざまな反響が寄せられています。

多かったのは「カローラが550万円以上するの!?」「高級車価格！」「現地ではどんなクラスの人が買うクルマなんだろう」など、価格に対する驚きの声でした。

国内向けのカローラにGRスポーツの設定はありませんが、現在スポーティなエアロパーツなどを装着した特別仕様車「ACTIVE SPORT」が発売されており、価格（消費税込み）は315万1500円（FF・HEVモデル）です。

そのほかのカローラも200万円台中盤から300万円台前半の価格帯となっており、比較するとカローラアルティス GRスポーツはかなりの高額車であることがわかります。

また「（日本のカローラ）セダンにもGRスポーツを設定して欲しい」「もはや絶滅危惧種だけどスポーティなセダンってやっぱイイ」などのコメントもありました。

国内向けカローラシリーズの中では、現在コンパクトSUVの「カローラクロス」に唯一のGRスポーツが設定されたばかりで、注目のモデルとなっています。

セダンタイプなら重心も低く、よりスポーティな走りが期待できます。

国内向けのカローラ（セダン）でも、GRスポーツの導入を期待したいところです。