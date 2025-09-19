しくみはわかった。でも、爆弾にするには、あまりに少ない…ついに登場した、今なお、核物理学界になくてはならない理論。じつは、まだ残されていた「なぜ、ウラン235は超希少なのか」問題

「凄まじい破壊力」はどこから生まれるのか？

核分裂の発見（1938年）から原爆投下まで、わずか6年8ヵ月。「物質の根源」を探究し、「原子と原子核をめぐる謎」を解き明かすため、切磋琢磨しながら奔走した日・米・欧の科学者たち。多数のノーベル賞受賞者を含む人類の叡智はなぜ、究極の「一瞬無差別大量殺戮」兵器を生み出してしまったのでしょうか。

近代物理学の輝かしい発展と表裏をなす原爆の開発・製造過程を、予備知識なしでも理解できるよう解説したロングセラーが改訂・増補され、『原子爆弾〈新装改訂版〉 核分裂の発見から、マンハッタン計画、投下まで』として生まれ変わりました。

ブルーバックス・ウェブサイトでは、この注目書から、興味深いトピックをいち早くご紹介しています。今回は、前回の記事でご紹介したボーアとホイーラーの核分裂に関する解釈が論文としてまとめられ、核物理学のバイブルとなった経緯についてお届けします。また、天然ウランの謎、2つのウラン・アイソトープのうち、原子爆弾に適したウラン235が非常に少ない理由についても考察します。

ボーアとホイーラーの新発見

前回の記事で詳しく紹介したように、外部の中性子によって与えられたエネルギーが原子核の持つ活性化エネルギーよりも小さいと、（分裂を起こす前の）分裂片は図「活性化エネルギー」における山越えができず、分裂しない。

ウラン238に比べ、ウラン235のほうが分裂を起こしやすいのは、ウラン235のほうがウラン238よりも活性化エネルギーが小さい（障壁の山の高さが低い）からである。

では、いったいどうしてウラン235とウラン238とでは、その活性化エネルギーの値（障壁の山の高さ）に違いが出てくるのだろうか？

ニールス・ボーアとジョン・ホイーラーは、外部からの中性子を吸収することによって原子核が得る余分なエネルギーの量は、核が中性子を吸収した後に、陽子と中性子の数が「偶数ー偶数原子核」となるか「偶数ー奇数原子核」となるかによって異なることを発見した。

具体的に言うと、ウラン235が中性子を1個吸収すると陽子数92、中性子数144の偶数ー偶数原子核となるから核分裂が起こるが、ウラン238が中性子1個を吸収すると陽子数92、中性子数147の偶数─奇数原子核となって分裂は起こりにくい。

ウラン235とウラン238の活性化エネルギーの違い

ボーアとホイーラーは、ウラン235はどんなスピードを持つ中性子を吸収しても、その原子核は障壁の山の頂上以上のエネルギーを持つようになるので文句なく分裂を起こすが、ウラン238の場合は100万電子ボルト以上のエネルギーを持つ高速の中性子を吸収しないかぎり、障壁の山を越すほどのエネルギーとはならず、つまり活性化エネルギー以上とはならずに分裂は起きないということを発見したのである。

すなわち、ウラン235はどんなスピードを持つ中性子を吸収しても核分裂を起こすが、ウラン238のほうは100万電子ボルト以下のエネルギーしか持たない中性子を吸収した場合は核分裂を起こさない。

核が中性子を吸収する確率は中性子のスピードに依存する

ここでボーアとホイーラーは、エンリコ・フェルミの率いるローマ・グループが、中性子をいったん水素を多く含むパラフィンを通過させて減速させてから原子核にぶつけてやると、原子核反応が起こりやすいことを発見した*ことを思い出した。どんな運動エネルギー（スピード）を持つ中性子を吸収してもウラン235は核分裂を起こすとはいえ、核が中性子を吸収しないかぎり分裂など起きない。

原子核が中性子を吸収する確率は中性子のスピードに依存し、中性子が遅く走るほど核に吸収されやすいので、核分裂が起きる確率は中性子のスピードが遅いほど大きいことになる。この事実は、ボーアの渡米後に、コペンハーゲンでオットー・フリッシが実験的に確かめている。

以上が、「ボーア＝ホイーラー核分裂理論」の概要であるが、この理論があくまでも核分裂現象に最初の物理学的解釈を与えたリーゼ・マイトナーと、その甥でボーアの研究所の研究員であったフリッシによる“マイトナー＝フリッシ理論”に基づいていることは言うまでもない。

原子核物理学の「バイブル」登場

ボーアは、コペンハーゲンに残してきたフリッシのことが念頭にあり、彼を擁護しようとしてこの論文を急いでまとめ上げ、1939年9月、アメリカの物理学会誌「フィジカル・レビュー」に発表した。ボーア53歳のときであった。

第二次世界大戦後、原子核物理学は発展したが、核分裂機構はややこしく、現在でもその完璧な理論を見ていない。したがって核分裂の理論といえば、今でもこのボーア＝ホイーラー核分裂理論が引っ張り出されるくらいである。

いずれにしても、このボーア＝ホイーラー核分裂理論は当時、原子爆弾の開発・製造になくてはならないバイブル（聖書）となり、世界中の物理学者の間に知れわたってしまったのである。

天然ウランに「ウラン235」の含有量が少ないのは、なぜなのか

核分裂反応にはウラン235が適しているとわかったものの、天然ウランには、そのウラン235はわずか0.7パーセントしか含まれていない。

いったいなぜ、ウラン235は天然ウラン中に0.7パーセントしか含まれていないのだろうか？ 1パーセントにも満たない理由はなにか？

ウラン235もウラン238も、どちらも決して安定な原子核ではなく、アルファ線を出して自然崩壊する性質を持っている。個々の原子核がいつアルファ粒子を放出するのかは知るすべがなく、我々が知りうるのは1個の原子核からアルファ粒子が放出される時間に対しての確率である。

個々の原子核がアルファ粒子を放出する機構は他の原子核とはまったく関係がなく、個々の原子核は他の原子核とはまったく独立にアルファ粒子を放出する。1個の核からアルファ粒子が放出されると、それが他の核にアルファ崩壊を誘発するなどということはない。

したがって、数多く（たとえば10²⁴個）の原子核が同時にアルファ粒子を放出することはなく、個々の核は異なる時間にアルファ崩壊する。もちろん、いくつかの核が同時にアルファ崩壊することもありうるが、一定量のウラン元素は時間をかけてゆっくりアルファ崩壊していくのである。

アルファ粒子の正体は、2個の陽子と2個の中性子が強固に結びつけられているヘリウム原子核であるから、原子番号92のウラン元素がアルファ崩壊を起こすと陽子数が二つ減り、原子番号90のトリウム元素に変わる。したがって時間が経つとウラン原子核の数は減少し、代わりにトリウム原子核の数が増加していく。

最初にあったウラン原子核の数が、アルファ崩壊の結果、半分の数に減るまでの時間をウラン元素の「半減期」というが、このアルファ崩壊に対する半減期の値がウラン235とウラン238とでは大きく異なるのである。

ウラン238の半減期は45億年で、これは地球の年齢に等しい。一方、ウラン235の半減期はそれよりずっと短い7億年である。つまり、ウラン235のほうがウラン238よりずっと早く崩壊するのである。

同じウランでも、こんなにも半減期が違うのだ。

したがって、仮に地球誕生時にウラン235とウラン238が50パーセントずつ存在していたとしても、ウラン235のほうが速く崩壊していくので、時が経つにつれてウラン235の含有量は当初の50パーセントを保つことはできない。

＊

このようにウラン半減期が大きく異なるウランですが、ウラン238の長い半減期のために、その放射線で地球内部が温められているはたらきもあります。

さて、天然ウランから、核分裂を起こしやすいウラン235だけを抽出することは可能なのでしょうか。続いては、天然ウランを超えるウラン235含有率のウラン「濃縮ウラン」開発への取り組みを取り上げます。

