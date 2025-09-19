¿ûÅÄ¾Úö¡¡ÎÁÍý¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡¡ºÊ¤Ï½÷Í¥¤Î¾®¾¾ºÚÆà
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ûÅÄ¾Úö¡Ê32¡Ë¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤ËÇÐÍ¥¤Îº´Æ£·ò¡Ê36¡Ë¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¡£¼«Âð¤Ç¤ÎÎÁÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤ÏNetflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¿ûÅÄ¡¢º´Æ£¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡¢»ÖÂº½ß¤Î¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Î¿©»ö²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤òÇÛ¿®¡£
¡¡²ñ¿©Ãæ¡¢º´Æ£¤«¤é¡Ö¤¤¤Ä¤â¤´ÈÓ¤É¤¦¤·¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¿ûÅÄ¤Ï¡Ö´ðËÜ¡¢²È¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¿ûÅÄ¤Ï21Ç¯11·î¤Ë½÷Í¥¤Î¾®¾¾ºÚÆà¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£º´Æ£¤«¤é¡Öºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¿ûÅÄ¤Ï¡Öºî¤Ã¤Æ¤â¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âºî¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤·¡¢¼«¿È¤Î¼êºî¤ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Öµû¾Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤´ÈÓ¤ÈÌ£Á¹½Á¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡25Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡×¤Ç¤ÏÄà¤ê¹¥¤¤ÎÌò¤ò±é¤¸¡¢µû¤ò¤µ¤Ð¤¯¤³¤È¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿ûÅÄ¤À¤¬¡¢¡ÖÎÁÍý¤Ï¹¥¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¹¥¤¤Ã¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¸µ¡¹¹¥¤¡©¡×¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤«¤Ê¡£À¨¤¤Êª¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤È¡¢¾®¾¾¤È·ëº§¤·¤Æ¤«¤éÎÁÍý¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö²¶¤Ï¼«Âð¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¿ûÅÄ·¯¤ò¾·¤Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¶¤Ï¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¥Õ¥§¥¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¼«Âð¤Ø¤Î¤ª¸Æ¤Ð¤ì¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
