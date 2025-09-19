タレントの梅宮アンナさんと、夫でアートディレクターの世継恭規さんが17日、今年5月の結婚発表後、初めて夫婦そろってイベントに登場。梅宮さんが、“夫婦としてのあり方”を語りました。

■幸せオーラ全開 夫婦そろってイベント登壇

梅宮さんは、夫婦そろってのイベントへの参加について「このようなイベントに参加させていただくのは初めてです。私たちとしては普通に手をつないだりとかっていうのが、日常の普通のことですね」と、報道陣を前に幸せそうな表情で語りました。

また、この日のコーディネートについて聞かれると梅宮さんは「普段あまりスカートをはかないので、お洋服っていうのはそれなりにTPOに合わせたりとかするので、なんとなく白かなとか、そういう感じで。（世継さんに）私が最初に“今日これを着ていくよ”っていうのを伝えて、それで後からコーディネートしてねっていう感じで」と説明。世継さんにマイクをパスすると、世継さんは「暑かったので、涼しい格好で来ました」と、コーディネートのポイントを明かしました。

■梅宮アンナ「いろいろありますよ。ケンカもしますし」

また、最近特に記憶に残っている夫婦のエピソードを聞かれると梅宮さんは「（世継さんの）実家が京都なので、お墓参りと敬老の日ということで、2人でドライブをして京都まで往復、車で行きました」と、コメント。

続けて「ずっと車中、2人でいろいろと。やはりそういう時間がすごくいいなというのはつくづく。2人で運転しあって行って、ドライブしながら楽しかった。サービスエリアがすごく楽しくて、たくさんいろいろ買ってましたけどね」と、ドライブの思い出を語りました。

ドライブの話を受けて、イベントの司会者から“日々が楽しいというのが伝わってきます”と言われると梅宮さんは「いろいろありますよ。ケンカもしますし、でも一つ一つ、ケンカしながら夫婦ができていくんではないかなと思っています」と、夫婦のあり方を語りました。

梅宮さんと世継さんが登場したのは、『バーニーズ ニューヨーク銀座本店 リニューアル記念イベント』です。