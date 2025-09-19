MLB公式サイトは18日、シーズン全体と過去365日間のパフォーマンスを考慮した打者のパワーランキングを更新。前回1位だったドジャースの大谷翔平選手は3位に後退しました。

大谷選手に代わって1位にランクを上げたのは、前回7位だったヤンキースのアーロン・ジャッジ選手。今季は右肘の屈筋の負傷で負傷者リスト入りをしていましたが、打率.329、48本塁打、103打点、OPS1.132の好成績。打率とOPSは両リーグトップの成績で、2年連続の50本塁打も射程圏内となっています。

2位に入ったのは前回4位だったメッツのフアン・ソト選手。シーズン序盤は期待されていた打撃を見せられなかったものの、6月に12本塁打、8月に10本塁打を放つなど調子を取り戻し、ここまで打率.261、リーグ3位の41本塁打、同3位タイの99打点、同3位のOPS.920を記録。また四球数は両リーグトップの119個となっています。

そして3位には前回1位だった大谷選手。17日の試合では今季13度目の二刀流で出場し、投げては5回をノーヒット、打ってはMLB史上6人目となる2年連続の第50号を記録。また5個の三振を奪い、今季の奪三振数を54とし、新たな50-50（50本塁打、50奪三振）も達成。今日の試合ではフィリーズのカイル・シュワーバー選手に2本差に迫る、2試合連発の第51号を放ち、3年連続のホームラン王獲得に期待がかかります。

また8位にランク外だったマリナーズのカル・ローリー選手がランクイン。ここまで打率.247、両リーグトップ56本塁打、リーグトップの118打点の好成績。17日の試合では2本塁打を放ち、スイッチヒッターによるシーズン最多本塁打記録を更新。すでにキャッチャーにおけるシーズン本塁打最多記録も塗り替えていますが、過去365日間のパフォーマンスも考慮されるパワーランキングでは、8位となっています。

▽パワーランキング(所属、前回順位)1位 アーロン・ジャッジ(ヤンキース、7位)2位 フアン・ソト(メッツ、4位)3位 大谷翔平(ドジャース、1位)4位 ジョージ・スプリンガー(ブルージェイズ、5位)5位 カイル・シュワバー(フィリーズ、2位)6位 ウラディミール・ゲレーロJr.（ブルージェイズ、ランク外)7位 ジェラルド・ペルドモ（ダイヤモンドバックス、ランク外）8位 カル・ローリー（マリナーズ、ランク外）9位 ニック・カーツ(アスレチックス、3位)10位マット・オルソン（ブレーブス、ランク外）